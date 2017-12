"No soy un loco ni un raro"; el mensaje de un niño con Asperger que conmueve a internet

Federico García Villegas es un niño colombiano de ocho años que en los últimos días conmovió a los usuarios de las redes sociales, luego de la publicación de un video en el que cuenta cómo es su vida con síndrome de Asperger.



"Lo primero que hay que saber es que no es una enfermedad, así que no hay que buscarle cura. Es una condición que existe desde mi concepción. O sea que es parte de mí y lo seguirá siendo toda mi vida", cuenta el niño.



"No soy ni loco ni freak ni raro. Solo mi manera de percibir las cosas es diferente y también la de procesar la información. Y por eso puedo parecer diferente, pero soy un niño cualquiera", afirma Federico, cuyo video superó los 7 millones de reproducciones en Facebook.

Federico cuenta cómo es su vida con síndrome de Asperger en la página de Facebook "Soy Diferente, Soy como Tu", que es administrada por su madre Andrea Villegas, que funciona como una red de apoyo para los niños con este síndrome.



En declaraciones al portal Verne de El País de Madrid, Villegas relató que la idea de crear la página surgió porque Federico "sentía la necesidad de explicarse, porque se sentía incomprendido por sus compañeros de escuela".



"Solo quiero que me conozcan, me entiendan y me ayuden a encajar en la comunidad", dice Federico en el video que inicialmente iba a ser publicado en YouTube para que sus compañeros de clase pudieran verlo.

El video también fue visto por una mujer chilena, Pamela Zavala, cuyo esposo y sus tres hijos tienen el síndrome de Asperger, quien decidió publicarlo en su cuenta de Facebook y logró su viralización.



Pamela dijo a Verne que, tras mostrar el video de Federico a uno de sus hijos, "por primera vez se sintió reflejado en otra persona", ya que "falta tolerancia y empatía hacia las personas con Asperger, además de más información y ayudas estatales".



La madre chilena afirmó que también los padres de niños con Asperger se sienten "incomprendidos", ya que sus hijos "pueden ser hipersensibles a ciertos ruidos, colores, texturas... entonces se bloquean y se comportan de un modo parecido a una rabieta", y aunque "solo necesitan algo de atención extra", se ha encontrado con adultos que "interpretan ese comportamiento como de niños malcriados y opinan que necesitan mano dura".