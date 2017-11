Lluvia de estrellas

“Las Oriónidas son una de las lluvias de meteoros que se ven todos los años”, explicó a El País, el astrónomo uruguayo y profesor titular del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, Gonzalo Tancredi.



“Las lluvias de meteoros se producen porque la órbita de la Tierra cruza por el polvo que ha ido dejando un cometa -en este caso el cometa Halley- en sus pasajes anteriores. Entonces cuando la tierra cruza esa nube de polvo se produce el ingreso de partículas en la atmósfera y por eso la apariencia de estos meteoros o estrellas fugaces como lo podemos conocer”, agregó.



El nombre de este fenómeno proviene de la constelación de Orión: “Nosotros decimos que están radiando, por eso se habla de radiante en la constelación de Orión porque parecería están partiendo de ese lugar en todas direcciones. Eso es un efecto óptico y geométrico por la forma en la cual cruza la órbita de la tierra la nube dejada por el cometa”, subrayó el experto.



Facebook no se equivocaba con su sugerencia, si bien la lluvia de Oriónidas dura casi todo el mes de octubre su pico se encuentra entre el 20 y el 24 de este mes. “Durante las noches de este sábado y domingo, será el pico máximo de meteoros con alrededor de 20 meteoros por hora”, explicó Tancredi.



En tanto, respecto a las condiciones ideales para poder ser testigo del fenómeno astronómico el astrónomo aseguró que se debe esperar hasta la medianoche para que la constelación de Orión esté sobre el horizonte. Además, se necesita un cielo despejado y una noche sin luna. Por otro lado, alejarse de la ciudad favorece la observación de la entrada de los meteoritos en la atmósfera.



Visible en casi todo el mundo.

Mientras algunos fenómenos son exclusivos de ciertas regiones, la ubicación de la nube que dejó el cometa Halley está cercana a la línea del Ecuador por lo que podrá observarse a lo largo y ancho del globo.

Tancredi afirmó que el fenómeno “se puede ver en todos lados donde es visible la constelación de Orión. Como es bastante ecuatorial es algo que prácticamente se puede ver desde todos lados”. No obstante, advirtió que “lo más importante es tener la constelación alta en el cielo para que los efectos de la atmosfera terrestre no dificulten su visibilidad”.



Cómo observar.



Ningún instrumento es necesario para poder observar la lluvia de estrellas. Será visible a simple vista, siempre y cuando las condiciones estén dadas.



Si el tiempo lo permite lo ideal es alejarse lo más posible de la ciudad para que la contaminación lumínica no afecte cómo vemos el cielo y acostarse boca arriba para tener una mejor visual. Las estrellas estarán cerca de lo que comunmente llamamos “Las tres marías”, que están en el famoso Cinturón de Orión.



En tanto, para quienes quieran captar el fenómeno celeste en cámara deberán tener un equipo que permita controlar la exposición. De acuerdo con el sitio especializado Sky and Telescope, lo ideal es utilizar una cámara con un lente de 20 mm de distancia focal, con un diafragma de f/2.8, una sensibilidad ajustada en ISO 1600 y exposición de 30 segundos. A eso se debe agregar un control a distancia para evitar cualquier movimiento de cáma.



CLAVES



Halley



Las lluvias de meteoros se producen porque la órbita de la Tierra cruza la zona de la estela que deja el Cometa Halley. Fue visto por última vez en 1986 y no volverá a ser visto hasta el 2062, debido a que tarda 76 años en pasar cerca de la Tierra.



Orión



La constelación de Orión es una de las más visibles de la bóveda celeste en el mundo debido a su ubicación ecuatorial. A ella pertenecen las “Tres Marías” que conforman el famoso Cinturón de Orión.