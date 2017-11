Las joyerías de lujo se meten en el mundo de las impresoras 3D

Las joyerías de lujo se animan a la tecnología e incorporan el uso de la técnica aditiva por capas de la impresión 3D .



En este caso, la materia prima del proceso está basada en polvo de oro gris, que es moldeado con un rayo láser. Sin embargo, el proceso aún está en una fase experimental y requiere del retoque final y ajuste manual de un operario sobre la pieza.



"La fabricación aditiva debe ser vista como un recurso nuevo, que no será sustituto ni reemplazo de las tecnologías actuales. Aportará un potencial increíble en materia de creatividad, algo que no podemos realizar con los métodos actuales", dijo Pascal Hely, director técnico de Comité Francéclat, el organismo que reúne al sector de joyería y orfebrería que comenzó a utilizar esta modalidad de producción.



El atractivo de estas piezas, no obstante, está en que hacerlas con las técnicas tradicionales sería muy difícil o, en algunos casos, resultaría imposible de lograr.