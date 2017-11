Un iraní el responsable de que se filtraran capítulos de Game of Thrones

Un "hacker" iraní, que no sido arrestado, fue acusado en Estados Unidos de robar datos de la red de computadoras de HBO e intentar extorsionar a la empresa con seis millones de dólares a cambio de no publicar la información.



La fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York identificó al sujeto como Behzad Mesri, de 29 años, quien ahora está en la lista de los más buscados por el FBI. Fue acusado de siete cargos por acceso no autorizado al sistema de HBO entre mayo y agosto pasados.



También lo acusan de robo de datos protegidos de ese sistema, incluyendo guiones y sinopsis de nuevos episodios de la serie "Juego de Tronos", así como archivos de vídeo inéditos de otras series de esa plataforma, fraude cibernético y robo de identidad agravado, por los que enfrenta un máximo de 20 años de prisión..



La lista de series incluyó además a "Barry", "Ballers," "Curb Your Enthusiasm," "Room 104" y "The Deuce".



"HBO se convirtió en víctima de un malicioso ataque cibernético", dijo el fiscal federal interino del distrito, Joon H. Kim, durante la rueda de prensa en que se dio a conocer las acusaciones contra el iraní, un "experto en técnicas de 'hackeo'".



El fiscal dijo que el acusado se encuentra en Irán y dijo que "lamentablemente no ha podido ser arrestado", pero advirtió que usarán todas las herramientas para perseguirlo, encontrarlo y traerlo ante la justicia.



"No podrá viajar sin que tema ser arrestado. Le seguiremos donde quiera que vaya", aseguró el fiscal, y señaló que HBO notificó al FBI en julio pasado sobre estos hechos.



De acuerdo con la acusación, Mesri, conocido como "Skote Vahsat", transfirió archivos de HBO a un servidor bajo su control, además de robar correos y datos financieros de esta empresa, con base en Nueva York.



Mesri, según el documento legal, ha trabajado para la milicia iraní para realizar ataques a redes de computadoras que tenían como blanco sistemas militares, sistemas de software nucleares e infraestructura israelí y ha sido miembro del grupo de piratas informativos con base en Irán Turk Black Hat.



Como parte de ese grupo realizó cientos de destrucciones de sitios web en EE.UU y otros países usando su seudónimo "Skote Vahshat", según la acusación.



Indica además que entre el 23 y el 29 de julio pasado envió correos electrónicos anónimos a ejecutivos y empleados de HBO con evidencia de que había tenido acceso a su servidor y robado información.



En uno de esos correos les notificó que había robado guiones y lista del reparto de siete temporadas de "Juego de Tronos" y otros programas y les aseguró que HBO había sido "blanco difícil" y que lo había logrado a través de "una compleja operación cibernética".



El "hacker" estaba pidiendo que se le pagara en bitcoines, primero con el equivalente de 5,5 millones de dólares y el 26 de julio elevó la cifra hasta 6 millones de dólares. En caso de no recibir esa suma, amenazó con destruir datos del servidor.