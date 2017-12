Instagram permitirá guardar tus 'stories' dentro de la app

Instagram ha añadido a su opción stories dos nuevas funciones para que las fotos y videos colocados en esa herramienta no tengan que ser guardados en la memoria del teléfono en caso se quiera conservar, sino en la misma aplicación.



Una de estas funciones se llama ‘Archivo’ (stories Archive) y permite al usuario guardar aquellas imágenes que ya no quiere que continúen en su perfil, pero que quiere conservar. Esta herramienta es compatible con las stories, las cuales tienen una duración de tan solo 24 horas antes de desaparecer para siempre.



Según informa el portal The Verge, con esa función las copias de las historias (stories) se hacen de forma automática una vez que expiran las 24 horas de “vida” que tienen. De esta forma, las stories archivadas estarán disponibles en una carpeta dentro de la misma aplicación.



Esta función representa otra característica copiada de Snapchat, que presentó su propia versión de ‘Archivo’, llamada ‘Memories’, el año pasado. Sin embargo, la herramienta de Instagram sí permitirá publicar viejas historias en tu perfil.



Esa función precisamente se llama Highlights. Con ella, el usuario podrá agrupar historias antiguas en el archivo, darles un nombre y compartirlas en el perfil, donde aparecerán sobre otras publicaciones.



Estas dos funciones estarán disponibles para todos los usuarios en la versión 25 de Instagram para Android e iOS.