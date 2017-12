Instagram ahora permite seguir hashtags además de a otros usuarios

Si hay una red social que ha glorificado a los hashtags es Instagram, con millones de publicaciones diarias que se copan de "palabras clave" identificadas con el signo numeral (#) para unificar temas, esta plataforma ha logrado la forma en que sus usuarios realmente busquen estas temáticas.



Es por esto que ahora la firma anuncia una nueva forma de seguir las imágenes o videos que más les interesen. Desde ahora, todos los usuarios de la red social adquirida por Facebook podrán seguir además de a otras cuentas, hashtags o etiquetas específicas para ver dentro del inicio estas entradas de personas a las que no siguen específicamente, pero sí comparten algún gusto en común.



De acuerdo a la firma, esto permitirá a los usuarios encontrarse con contenido que les interesa de una manera mucho más sencilla y así aumentar la comunidad en torno a temas o ideas que les interesen a muchas personas.



Si bien la búsqueda de etiquetas es algo que ya muchos usuarios hacen desde algún tiempo en la pestaña "Explorar", con esta nueva función, las imágenes y videos aparecerán sin la necesidad de solicitarlas, entremedio de las publicaciones de amigos y contactos, potenciando así una forma más nativa de ver el contenido.



Una de las recomendaciones para esta nueva función es "entrenar" la aplicación con los gustos personales, ya que si bien los hashtags suelen agrupar cosas similares, en algunos casos pueden existir imágenes que no sean del agrado de un usuario en particular. Para eso, se le debe dar a entender a la app la reacción adecuada.



Para recibir contenido similar, el usuario deberá dar "me gusta" o dejar un comentario en las entradas que sean de su agrado, en tanto, para aquellas que quiera eliminar Instagram agregó una opción de "no mostrar para este hashtag", a la que se accede desde los tres puntos que se encuentran sobre la imagen.