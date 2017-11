Ingeniero de Apple es despedido luego de que su hija publicara un video del nuevo iPhone X

Un inocente video en que se puede ver el nuevo iPhone X le acaba de costar el trabajo a un ingeniero de Apple, la grabación, publicada por Amelia Peterson en redes sociales muestra el último dispositivo que saldrá al mercado estadounidense el próximo 3 de noviembre.



El video tiene una doble violación de confidencialidad, ya que además de que el iPhone aún no debería estar en las manos de nadie para que lo publique, la joven muestra en su video el Campus de la compañía, algo que está prohibido para todas las producciones audiovisuales que involucren a la marca.



Tanto es el interés de Apple en este aspecto que, durante el primer evento que se realizó en estas instalaciones -la presentación de este mismo teléfono junto al iPhone 8 y 8 Plus- las reglas estaban clara para todos los asistentes.



La joven tuvo acceso al dispositivo ya que su padre es uno de los ingenieros que trabajó en la confección de las conexiones inalámbricas del teléfono. En el video, se muestra como ella llega hasta el nuevo edificio de la compañía para visitar a su padre y se puede ver el dispositivo.



En un nuevo video, Peterson detalla que Apple decidió terminar el contrato del ingeniero a causa de la filtración de información, a pesar de que Apple aún no confirma la situación.



Esta no es la primera vez que algún trabajador de la industria tecnológica pierde su empleo a causa de publicaciones en redes sociales por parte de sus hijos.



En el pasado, un funcionario de Microsoft fue despedido luego de que su hijo mostrara la Xbox 360 en imágenes antes de que esta fuese lanzada.