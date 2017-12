Honda Clarity, auto ecológico del año en salón del automóvil de Los Ángeles

El Honda Clarity fue nombrado el jueves auto ecológico del año en el salón del automóvil de Los Ángeles por su versatilidad de opciones en su fuente de energía para funcionar.



El Clarity ofrece versiones a batería eléctrica, híbrido o impulsado por combustible de hidrógeno.



"Representa un hito ofrecerlo en la misma plataforma", dijo a la AFP Ron Cogan, editor del Green Journal, una publicación trimestral dedicada a los vehículos ecológicos y las tecnologías y energías respetuosas con el medio ambiente, que entrega el reconocimiento.



"Lo que queríamos era ofrecer a los consumidores una opción basada en su estilo de conducir", indicó por su parte Steve Center, vicepresidente para Norteamérica de la división de medio ambiente de Honda.



"Y a partir de aquí probablemente veremos en el futuro muchas opciones de energía que dependerán de las preferencias y necesidades del consumidor", señaló a la AFP.



El Clarity compitió con su hermano Accord, así como con el Hyundai Ioniq, el Nissan Leaf y el Toyota Camry, todos fabricantes asiáticos.



"Esto no debe entenderse como que un grupo de fabricantes está más avanzado que el otro porque no es cierto, todos están en esto juntos", aclaró Cogan.



"El año que viene puede cambiar completamente", añadió. En 2016, por ejemplo, ganó el Chevrolet Volt.



Un auto que el jurado quería tomar en consideración era el Model 3 de Tesla, más barato que los otros coches de este exclusivo fabricante estadounidense de vehículos eléctricos.



"Rechazaron la invitación, no tenían un vehículo para nosotros manejar y su mente está en otras cosas tratando de mejorar su producción", indicó Cogan.



Tesla, propiedad del magnate Elon Musk, ha tenido problemas para alcanzar la meta de producción de este auto que aspira llegar al gran público.