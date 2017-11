Hay un saltamontes muerto en un cuadro de Vincent van Gogh

Mary Schafer, conservadora del The Nelson-Atkins Museum of Art, se topó con el diminuto cuerpo marrón seco mientras estudiaba la pintura "Los olivos" del artista holandés.



"Trataba sobre todo de entender las diferentes capas de la pintura y cómo se realizó, y así fue como encontré parte del cuerpo de este pequeño saltamontes", dijo a la AFP.



"El hecho de que tengamos esta pequeña sorpresa de un saltamontes es una forma divertida de tener una nueva mirada de un Van Gogh".



El hallazgo, anunciado esta semana, refleja la práctica del artista de pintar al aire libre, donde a menudo estaba suficientemente ventoso como para arrastrar polvo, pasto e insectos.



"Debo haber recogido un buen centenar de moscas y más en los cuatro lienzos que obtendrás, por no mencionar el polvo y la arena", le escribió Van Gogh a su hermano Theo en una carta en 1885.



"Cuando uno los carga entre los matorrales y los setos durante unas horas, una o dos ramas los raspan", agregó.



Pero Van Gogh no era un matador de insectos.



El paleo-entomólogo Michael Engel, de la Universidad de Kansas, dijo al equipo del museo que faltaban el tórax y el abdomen del saltamontes, y que no había signos de movimiento en la pintura alrededor del insecto, lo que indica que ya estaba muerto cuando aterrizó en el lienzo de Van Gogh.



"Los olivos" es parte de una serie de 18 pinturas que Van Gogh realizó sobre el tema en 1889 en Saint-Remy-de-Provence, Francia, donde se había internado voluntariamente en un manicomio. Murió el año siguiente.



También se encontró arena en "Paisaje marino en Saintes-Maries-de-la-Mer" (1888), una obra que se cree que pintó en esa playa del Mediterráneo. La obra se encuentra ahora expuesta en el Museo Van Gogh en Ámsterdam.



The Nelson-Atkins Museum of Art hizo su propio hallazgo como parte de un esfuerzo que involucra a curadores, conservadores y científicos externos para dar un nuevo vistazo a su colección de 104 pinturas y pasteles franceses usando una variedad de herramientas, incluyendo rayos X, luz ultravioleta, microscopio y tomando minúsculas muestras de las obras.



Al observar una pequeña porción de "Los olivos", el científico conservador John Twilley determinó que Van Gogh había utilizado un tipo de pigmento rojo del lago que se desvaneció con el tiempo debido a la exposición a la luz.