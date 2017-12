Harry Potter, Malala, Usain Bolt y Serena Williams ya tienen sus constelaciones

La feria científica Big Bang Fairm en colaboración con la Sociedad Astronómica de la Universidad de Birmingham, decidió crear ocho nuevas constelaciones basándose en personajes de la ficción, la ciencia y el deporte para generar más interés en los jóvenes.



El proyecto titulado Look Up To Stars (Mira las estrellas), buscó una serie de personajes que sean ejemplos para los jóvenes como Malala Yousafai, Harry Potter, Usain Bold, la nave Tum Peake, una ballena azul, entre otros.



Las constelaciones fueron presentadas en la feria en Reino Unido y ya difundieron las imágenes de estas nuevas constelaciones que ahora podremos encontrar en el firmamento.