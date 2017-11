Hallados en Inglaterra dientes de "ratas" de hace 145 millones de años

Un estudiante halló en el sudoeste de Inglaterra varios dientes de animales parecidos a las ratas que vivieron hace 145 millones de años y que pertenecerían al linaje de mamíferos vinculados al hombre, anunció este martes la Universidad de Portsmouth.



"Son los primeros fósiles irrefutables que pertenecen al linaje que llevó a la especie humana. También son los antecesores de la mayoría de mamíferos vivos hoy en día, incluidas criaturas tan diversas como la ballena azul y la musaraña pigmea", señaló la universidad en un comunicado.



Grant Smith, un estudiante del primer ciclo de la Universidad de Portsmouth, hizo este descubrimiento al revisar pequeñas muestras de rocas del Cretáceo tomadas de la costa jurásica de Dorset, un lugar donde se hallaron muchos fósiles prehistóricos.



"De forma totalmente inesperada, [Grant Smith] no solo encontró uno sino dos dientes bastante sobresalientes, de un tipo que nunca se había visto en rocas de esta era. Me pidieron que las mirara y dar una opinión y desde el primer vistazo me quedé boquiabierto", contó el doctor Steve Sweetman, investigador en esa universidad, quien identificó el descubrimiento.



Este especialista en pequeños vertebrados de la era de los dinosaurios cree que estos dientes pertenecen a pequeñas criaturas con pelo, probablemente nocturnas. Una de ellas podría ser un animal escarbador y que probablemente comía insectos, y el más grande quizás podía comer plantas también.



"Los dientes son de un tipo muy avanzado, que pueden perforar, cortar y machacar los alimentos. También están muy desgastados, lo que sugiere que los animales a los que pertenecieron vivieron hasta una edad avanzada para su especie. ¡Lo que no es poca cosa cuando se vive rodeado de dinosaurios depredadores", comentó el doctor Sweetman.



Una de estas especies fue bautizada Durlstotherium newmani, un guiño a Charlie Newman, propietario de un pub de la localidad de Worth Matravers, cerca del lugar del descubrimiento. Al otro se lo llamó Durlstodon Ensomi, en homenaje a Paul Ensom, y a su "gran contribución a la paleontología de la región de Purbeck".