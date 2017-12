Google Maps anunciará cuándo bajar del bus o del metro

Google Maps está trabajando sobre une nueva función que promete ser una herramienta de gran utilidad para los usuarios. Si bien la aplicación de mapas de Google nos ayuda bastante, con esta novedad las cosas parecen tomar un nuevo nivel.



Según informan en TechCrunch, Google Maps brindará una guía en vivo y notificaciones interactivas en tiempo real en nuestro viaje. Así, nos mantendrá actualizados mientras damos un paseo o viajamos en autobuses y trenes.



De esta forma, la app nos recordará cuando debemos bajar del ómnibus o tren, cuando estemos cerca a nuestro destino, algo especialmente útil cuando viajemos a un lugar nuevo y no nos sepamos ubicar bien.



La nueva actualización añadirá el botón "Comenzar" en la parte inferior de la pantalla. Incluso es probable que las alertas no solo aparezcan cuando veamos la aplicación, también podrían aparecer mientras tenemos la pantalla bloqueada, a modo de notificación.



Actualmente Googe Maps ya cuenta con una actividad que nos indica el tráfico de nuestra zona y, por supuesto. Con esta nueva función, las notificaciones cuando viajemos serán más parecidas al uso de Maps al pasear, montar bicicleta o conducir.



De momento, todavía no hay fecha oficial para poder utilizar las nuevas características. Según el medio citado, es muy probable que la compañía ya esté probando la herramienta.