Fotos con animales salvajes: Instagram crea alerta para advertir los peligros de hacerlo

En Instagram se pueden ver publicaciones de todo tipo y está lleno de fotografías de animales, incluidos los exóticos y en peligro de extinción.



No es extraño que una persona pose con un perezoso, con un koala o con un delfín para mostrar sus vacaciones. Pero la red social quiere hacer reflexionar a sus 800 millones de usuarios sobre los contenidos que comparten y por eso lanzó una iniciativa para luchar contra el maltrato y abuso de los animales.



A partir de ahora enviará notificaciones a los usuarios que busquen determinados hashtags, como por ejemplo, #slothselfie (#selfieperezoso), #koalselfie (#selfiekoala) #tigerselfie (#selfietigre) ya que cuando este tipo de animales se exponen a una cámara pueden sufrir estrés psicológico o trauma físico lo que se traduce —de forma indirecta o directa— en abuso o maltrato hacia ellos.

Las personas podrán seguir buceando en ese tipo de contenidos y no se les prohibirá subir estas fotos, pero la aplicación los alertará con un mensaje y, de forma paralela, les ofrecerá un enlace en donde encontrarán más información de lo que hay detrás de una simple imagen.



"El abuso de animales y la venta de especies en peligro de extinción o sus productos derivados no están permitidos en Instagram. Estás buscando un hashtag que podría tener relación con publicaciones que incitan a comportamientos dañinos con los animales o el medio ambiente.", es lo que dice el aviso.

Se hará el mismo proceso en búsquedas más extremas y evidentes como #exoticanimalforsale (#animalesexóticosenventa) para evitar que se publiciten estas prácticas. Esta determinación, se produjo luego de una investigación que llevó adelante National Geographic, en donde denunciaba una red turística del Amazonas que capturaba a animales salvajes de forma ilegal para ofrecerles a los turistas selfies con ellos. Para desarrollar esta medida y elaborar la lista de etiquetas "peligrosas", la aplicación se apoyó World Wide Fund for Nature, TRAFFIC, World Animal Protection, asociaciones que se dedican a proteger el medioambiente.



Cassandra Koenen, directora de campañas de vida silvestre en World Animal Protection, que trabajó en la lista con Instagram, aseguró a National Geographic que espera que las advertencias hagan que la gente se detenga y reflexione.



"Si el comportamiento de alguien se interrumpe, con un poco de suerte van a pensar: tal vez haya algo más aquí, o tal vez no debería ponerle automáticamente me gusta, compartirlo, seguirlo o publicar algo así, si Instagram me dice que hay un problema con esta foto", dijo Koenen.



Hasta el momento, Instagram no ha divulgado los hashtags que seleccionó y esta no es la única medida que ha implementado para alertar cierto tipo de conductas. Usa las mismas herramientas para temas como el suicidio, las autolesiones y los trastornos de alimentación.