¿Qué factores tener en cuenta al comprar celulares económicos?

Cada vez el mercado de móviles está más saturado de modelos de gama alta como el iPhone X, de Apple, y Samsung Galaxy Note 8, entre varios más. Sin embargo, aunque no tan anunciados, los equipos económicos también son una opción muy factible para muchas personas.



De hecho, este último segmento es el más diversificado, ya que existen muchas marcas y alternativas para todos los gustos y bolsillos. ZTE, Huawei, Samsung, Alcatel y Motorola son solo algunas de las firmas móviles que ofrecen unidades que incorporan funciones que hasta hace algún tiempo atrás solo hubiéramos podido imaginar exclusiva de los grandes.



Por ello, si estás buscando un teléfono básico tendrás que elegir entre una amplia variedad que brindan características como cámara doble, sensor de huellas dactilares, grabación de video 4K o resistencia al agua.



Diseño

Hoy en día barato no es sinónimo de tosco, al contrario, existen muchos móviles de diseño minimalista y de buen aspecto. Lo importante es perseverar en nuestra búsqueda, pero recuerda que esto es solo el primer filtro, luego de ver opciones que te hayan agradado a tu vista recuerda que deberás fijarte si los complementos internos cumplen tus expectativas.



Posibilidades son muchas como la línea de - más rústica, pero no menos funcionales- Zte, Alcatel o un poco más modernos como Huawei o Motorola.



Procesador

Este es uno de los componentes que determina si el dispositivo es caro o barato, y claro, pues es de las piezas más importantes, ya que de ella dependerá la velocidad para cargar las aplicaciones.



No solo hay que observar la cantidad de núcleos, sino el modelo del procesador. Así, en el caso de los Qualcomm Snapdragon, por ejemplo, mientras más alto el número mejor.



Cámara

Si con los procesadores las opciones son limitadas, con las cámaras hay tanta variedad como empresas en el mercado. Lo que debes considerar es cómo se comporta esta cámara en situaciones complejas porque, hoy en día, la mayoría de los móviles (incluso los más baratos) hacen excelentes fotos de día, en buenas condiciones de luz.



Si bien es importante tener en cuenta los megapixeles, no es lo único, el tamaño de los sensores también es relevante, porque mientras mayores sean, más luz entrará y las fotos de noche se verán más nítidas.



Video

Busca modelos que graben video en 4k a 30 fotogramas por segundo, lago muy importante si lo que más valoras son los recursos audiovisuales. De esta manera, 1,080 pixeles suele ser una resolución excelente para la mayoría de los videos amateur.



Cualidades extras

Factores como la inclusión de lector de huella digital, tolerancia al agua, conectividad son muy importantes a la hora de inclinarnos por una u otra opción.