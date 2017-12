Facebook Snooze silenciará a tus amistades sin bloquearlas

Facebook brinda una nueva opción a sus usuarios para controlar lo que ven en su News Feed, en español conocido como portada, sin tener la necesidad de bloquear a un contacto o la página de una empresa para siempre.



Por esto, la red social anunció su función Snooze, que permite silenciar, por un periodo de 30 días, la cuenta de una persona, un grupo o la página de una compañía.



Esta herramienta permite al usuario tomarse una especie de descanso, no permanente, de los post de algunos contactos, ya sea porque publica muchos estados que no gustan o no interesan. Esta función podrá activarse en la app móvil y en la versión de escritorio.



Como Snooze no es permanente, el usuario tiene la posibilidad de desactivar la función e ingresar a las publicaciones de la otra cuenta cuando lo desee. Facebook aseguró que el poner a alguien en Snooze o sacarlo de ahí será notado por la otra persona.



Facebook busca con Snooze mejorar las interacciones y la experiencia de los usuarios en la red, incluyendo la de eliminar notas falsas del News Feed y desarrollar algoritmos para prevenir el suicidio de algunos cibernautas, como anunció hace unas semanas.