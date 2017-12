Facebook: publicaciones que pidan Me gusta serán penalizadas

"Dale Me gusta", "Compartí", "Votá" y "Etiquetá a un amigo" son solo algunos ejemplos del tipo de posteos que Facebook comenzará a penalizar con el objetivo de acercar contenidos de mayor calidad a los usuarios.



Conocidos como engagement bait, ese tipo de posteos se están convirtiendo en algo cada vez más común dentro de Facebook y tienen por objetivo engañar al algoritmo que determina qué tipo de contenidos muestra la red social a cada usuario.



¿Cómo? Cada vez que una persona demuestra interés por alguna temática o Página, ya sea con un Me gusta o compartiendo un posteo, Facebook envía más contenidos de ese tipo al News Feed del usuario.



"Desde esta semana comenzaremos a degradar los posteos individuales o de Páginas que utilizan el engagement bait", dijo la red social y aclaró que no serán eliminados sino menos desplegados a lo largo del News Feed de cada persona.



Para lograr su objetivo, Facebook revisó y categorizó miles de posteos para entrenar a un sistema de inteligencia artificial que se encargará de detectar y degradar los contenidos de engagement bait.



La decisión de Facebook no afectará los posteos que piden consejos, recomendaciones o ayuda, como por ejemplo sobre niños perdidos, juntar dinero para algunas causas o bien datos sobre viajes.



La decisión de Facebook en contra de ese tipo de contenidos no se quedará allí. En pocas semanas, las Páginas que "sistemática y repetidamente utilizan engagement bait para ganar tráfico artificialmente, sufrirán degradaciones más estrictas".



Facebook planteó que no activará ese mecanismo ahora mismo para dar un plazo prudencial para que las Páginas puedan modificar sus prácticas y abandonar el engagement bait.



"Los editores y otros negocios que utilizan tácticas de engagement bait deberán esperar una menor circulación de sus posteos. Las Páginas que lo hacen habitualmente deberán una caída superior. Por ello es que los Administradores deberán enfocarse en compartir historias relevantes", sentenció Facebook.