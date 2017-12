Facebook: lo mejor de tu 2017 ya está en video

Faltan pocas semanas para el inicio de 2018, y como es habitual en estas fechas, muchos usuarios echan un vistazo al pasado para ver cómo ha sido y qué han conseguido en este 2017 que está cerca de finalizar. Facebook ayudará a recopilar mediante un video los mejores momentos de cada uno con sus seres queridos, amigos y familiares.



Esta iniciativa lanzada en los últimos años, ha tenido bastante acogida porque despierta la nostalgia y buenos momentos con los mejores recuerdos del año que nos deja. Aquel nuevo trabajo, viaje de ensueño, escenas divertidas, entre otras volverán a aparecer en tu Facebook.

En caso no quieras que tu recuerdo sea compartido o no te gustó esa etiqueta y deseas cambiar de foto podrás cambiarla con estos pasos:



1- Visitar facebook.com/yearinreview.

2- Pulsar en Editar video para cambiar las fotos

3- Una vez editado se pulsa en Compartir

4- Finalmente se coloca en Publicar



Se debe tener en cuenta que el video puede no estar listo en el momento de visitar esa sección. A diferencia de otros años, Facebook no ha incluido un botón “Solicitar video” que permitía agilizar el proceso.



Asimismo, en esa dirección se podrá conocer un resumen del año en modo gráfico que mostrará los nuevos amigos y seguidores más fieles.



Si un usuario desea descargar el video de resumen del año, se puede recurrir a aplicaciones de terceros o extensiones para el navegador para descargarlo sin problemas.