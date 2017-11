Facebook y otras aplicaciones que más datos consumen en tu celular

Paramos muchas veces al día pendientes de nuestros teléfonos móviles, nos solo para ver Facebook y redes sociales, también nos sirven como herramientas muy útiles para el trabajo o para un sinnúmero de otras actividades. Sin embargo, aunque nos gustaría navegar de manera ilimitada por nuestro equipo, muchas veces nos frena el consumo de datos.



Incluso, algunas aplicaciones consumen un gran volumen de datos móviles aunque no se estén usando activamente, hecho que no muchos conocen. Por eso, por más de que queramos instalar en nuestros equipos todas las apps posibles hay que tener cuidado de aquellas que gastan más datos.



Conscientes de la importancia de cuidar tu plan de datos, te presentamos una galería con la lista de las 10 aplicaciones que más tráfico de datos generan, según el informe de rendimiento y tendencias de Avast sobre aplicaciones para Android.



Es de esperarse que las plataformas sociales más populares como Facebook, Instagram o WhatsApp encabecen los primeros puestos de la lista. No obstante no son las únicas. Échale un vistazo a la galería y descubre cuáles son el resto de apps que más consumen.



Finalmente, hay que tener en cuenta de que estas aplicaciones se pueden desactivar o eliminar de los proceso en segundo plano para optimizar el uso del plan de datos cuando no estén conectados a una red Wi-Fi.