Expertos creen que acabar con el internet neutral es malo para la innovación

Expertos creen que si EE.UU. acaba con la neutralidad en la red, como se está planteando hacer en diciembre, la decisión tendrá un impacto negativo en la innovación y el acceso tecnológico para los menos privilegiados, aunque algunos ponen en duda que esta situación se pueda mantener en el tiempo.



La neutralidad es una idea que ha acompañado a internet desde su creación y establece que todos los usuarios y plataformas son iguales, y por lo tanto ningún proveedor o compañía puede dar mayor prioridad a una red o a un servicio.



La decisión de EE.UU. "no tendría un impacto duradero" porque se trata de un intento de su presidente, Donald Trump, de acabar con el legado de su antecesor, Barak Obama, aseguró a Efe el antiguo embajador indio y profesor en la universidad estadounidense de Maryland, Pradeep Kumar Kapur, durante la Conferencia Global sobre Ciberespacio (GCCS) que se celebra en Delhi.



Si el Gobierno fuerza esta propuesta, "ésta tendrá una vida muy corta porque será tumbada por el juzgado, al igual que ocurrió con la decisión de Trump de prohibir la llegada de inmigrantes de ciertos países", dijo.



El pasado mes de mayo, la Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense (FCC) hizo pública su intención de poner fin a la Orden de Internet Abierto de 2015 impulsada por Obama para garantizar la neutralidad de la red.



Kumar comparó la propuesta con el borrado de información sobre el cambio climático en la web de la Casa Blanca cuando Trump llegó al poder y concluyó que, aunque sea aprobada, no va a afectar al resto del mundo.



En este sentido, apuntó que la "batalla" por un internet más abierto y libre "va a continuar en todo el mundo, y la decisión de los Estados Unidos no va a afectar al resto de países", ya que en todo el mundo se están haciendo avances hacia una mayor neutralidad de la red.



El analista de la organización de defensa de los derechos digitales Fundación Frontera Electrónica (EFF), Jeremy Malcolm, por su parte, destacó ante la audiencia que intentar regular internet país por país "simplemente no funciona".



A su juicio, el "mapa" de internet no tiene nada que ver con el geográfico y, a pesar de que hay muchos ejemplos de control gubernamental en estados como China, Rusia o los países árabes, los ciudadanos encuentran soluciones para escapar a la censura, explicó.



Cuando internet comenzó a popularizarse, su característica principal era que no pedía a los usuarios un permiso para conectarse ni una tarifa más allá de tener que pagar el módem o la electricidad, según el director general del Registro Regional de Internet para la región Asia-Pacífico, Paul Wilson.



Conservar estas características, dijo, es vital para que el ciberespacio siga siendo un lugar donde surgen ideas innovadoras.



El experto señaló que en internet es frecuente que empresas tecnológicas pequeñas o con pocos recursos generen contenidos y soluciones nuevas.



El GCCS, además de servir de foro para discutir asuntos como la ciberseguridad o la necesidad de establecer leyes entre Estados que regulen internet, ha sido utilizado por Gobiernos como el de la India para posicionarse a favor de la neutralidad de la red.



El derecho de los ciudadanos a acceder a internet "no es negociable", y el Gobierno del país asiático no permitirá a ninguna entidad monopolizar la red, declaró el ministro de Tecnologías de la Información, Ravi Shankar Prasad, ante la asamblea plenaria del GCCS.