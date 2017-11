Exempleados de Facebook "lamentaron" trabajar en la empresa tras investigaciones

Luego de conocerse la noticia de que Facebook podría haber ayudado a la intromisión de Rusia en la campaña electoral de Estados Unidos que dio como ganador a Donald Trump, varios antiguos empleados de la compañía aseguraron que lamentan haber trabajado para la empresa, informó el medio británico Independent.



¿Qué hice?, se preguntan algunos extrabajadores luego de que Facebook admitiera que cientos de avisos publicitarios en la red social fueron comprados pro páginas rusas durante las elecciones.



Algunos legisladores estadounidenses, que están cada vez más preocupados por la evidencia de que hackers usaron el internet para esparcir noticias falsas e influir en la elección presidencial, han estado pidiendo más información de las redes sociales.



Rusia niega las acusaciones, y Trump ha descartado de forma recurrente los cargos de colusión entre su campaña y Moscú.



Este jueves se supo que Facebook Inc y Twitter Inc enviarán a sus abogados principales para que testifiquen el 1 de noviembre ante dos paneles legislativos que investigan la posible intromisión de Rusia.



Un ejecutivo de Google, de Alphabet Inc, también aparecería en las audiencias públicas ante las comisiones de Inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes, pero la empresa todavía no dijo quién va a testificar. Un portavoz de Google dijo el jueves que la empresa no tenía novedades.



El consejero general Colin Stretch será el representante de Facebook para el testimonio ante las comisiones, dijo el portavoz de la empresa Andy Stone.



El jefe ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg, no estará presente.



Una portavoz de Twitter dijo que el consejero general interino de la empresa, Sean Edgett, se presentará ante los paneles.