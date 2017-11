¿Como evita Netflix imágenes de baja calidad sin importar la velocidad de conexión?

Encender el televisor, escoger una película y disfrutar del contenido extraído directamente de Internet no es algo que sorprenda en la actualidad, la masificación de servicios de streaming que ofrecen contenido según los gustos de los usuarios es algo que millones de personas en todo el mundo disfrutan diariamente.



Sin embargo, no en todos los países la calidad del Internet es tan alta como se requiere ante imágenes de alta calidad que prometen estos servicios.



Esto de la mano a las novedades anunciadas por el servicio para soportar imágenes no sólo en 4K, sino también la llegada de imágenes de alto rango dinámico (High Dynamic Range en inglés, o HDR), contenido que puede ser una carga importante.



Actualmente la plataforma de streaming con mayor popularidad, Netflix, cuenta con 1.200 horas de contenido en 4K y 200 horas en HDR, cantidad que aseguran irá aumentando con la producción de nuevas series y películas, principalmente de creación propia como lo son "Stranger Things" o "The Defenders".



Para evitar que este contenido llegue con problemas a los usuarios que no tienen una calidad constante de transferencia de datos ha creado la Iniciativa Aim-Low (del inglés "apuntar hacia abajo") que busca potenciar las conexiones de menor velocidad de forma que igual puedan entregar imágenes en buena definición.



"Si bien hemos hecho una gran inversión con la suma de tecnologías que nos permitan emitir contenido en 4K y ahora en HDR, no nos olvidamos de las personas que no tienen acceso a buenas conexiones de internet", asegura a Emol Todd Yellin, vicepresidente de Producto e Innovación de Netflix.



"Tenemos usuarios que tienen servicios que varían constantemente, con buen internet en un momento, y no tan bueno en el siguiente, y es por esto que hemos decidido invertir fuertemente en algo que llamamos la 'Aim-Low Initiative'", explica el ejecutivo, "un programa que nos permite hacer todo lo que podemos para asegurarle a esas personas que el video no va a cargar constantemente y aun así recibirán una calidad lo suficientemente buena para que puedan disfrutar del contenido".



Parte de este programa, dedicado a las personas que tienen mayores problemas para acceder rápidamente a este contenido, es evitar las esperas dentro de la plataforma: "Algo que es parte de que llegue la calidad, es tratar de acortar lo más posible la demora en el servicio. Por ejemplo, cuando presionas play, no queremos que tengas que esperar minutos, queremos que sólo sean unos pocos segundos".