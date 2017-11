Escocia puso en marcha el primer parque eólico marítimo flotante

El primer parque eólico flotante del mundo empezó a funcionar este miércoles frente a las costas de Escocia, una alternativa al impacto visual de las turbinas instaladas en tierra firme.



El parque de Hywind, operado por la petrolera noruega Statoil junto a Masdar, una compañía de energías renovables de Abu Dabi, está situada a unos 25 kilómetros frente a las costas de la región de Aberdeenshire y tiene una capacidad de 30MW.



El parque alimentará en energía a cerca de 20.000 hogares y "abre la vía a un nuevo mercado global para los parques eólicos flotantes" , dijo en un comunicado Irene Rummelhoff, vicepresidenta ejecutiva de New Energy Solutions, propiedad de Statoil.





La capacidad de flotar en mar abierto debería acelerar el desarrollo la energía eólica, que hasta ahora se ha enfrentado al rechazo de la población por su impacto visual en los paisajes. Como antecedentes, varios proyectos buscaron nuevos horizontes para esta tecnología, pero hasta ahora no habían sido desplegadas tan lejos, ya que las granjas eólicas marítimas suelen estar emplazadas cerca de la costa, en regiones donde la profundidad del lecho marino no supera los 30 metros.



Comapñías como Google han apostado a este tipo de desarrollos con un proyecto que busca desplegar una serie de instalaciones con una capacidad total de 6000 megavatios a 15 y 25 kilómetros de la costa.





La región escocesa de Aberdeenshire ya ha vivido episodios de oposición a la instalación de eólicas, como cuando Donald Trump intentó sin éxito en los juzgados británicos impedir la construcción de unas turbinas que se podían divisar desde uno de sus campos de golf.