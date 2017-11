Empresa de videojuegos demandó a adolescente de 14 años por hacer trampa

La firma de videojuegos detrás del título "Fortnite", Epic Games, decidió dar inicio a una acción legal en contra de un niño de 14 años que hizo trampa para tener mejores resultados en el juego, una acción que suele ser castigada con la eliminación de la cuenta en el sistema.



Sin embargo, ahora, la empresa, optó por dar un paso más allá. La demanda fue criticada desde diversos frentes, ya que es vista como un acto desmedido en contra de un joven que no es el único en utilizar este software.



"Fortnite" es un juego que presenta una idea de sobrevivencia trata de un escenario en que un máximo de 100 jugadores debe enfrentarse entre ellos hasta que quede sólo uno vivo.



Una temática que lo ha ayudado a lograr una gran popularidad tanto en Windows como en consolas de hogar, y, con ello, el desarrollo de softwares para "ayudar" a los usuarios.



De acuerdo a la acción legal presentada por la firma tecnológica, el menor incurrió en el delito de promocionar el uso del programa para hacer trampa luego de que el joven publicara un video utilizando el software, un video que Epic Games describe como un manual para utilizarlo y que el usuario se habría negado a eliminar.



La madre del joven interpuso una respuesta en la que argumenta que, en primer lugar, la compañía no solicitó la autorización de un tutor para que el menor de edad accediera a este contenido —ya que se trata de un videojuego gratuito—, además de desestimar la acusación sobre la "propaganda" que se le acusa al menor, debido a que él no modificó ni creó el software de trampa, sino que lo descargó de un repositorio online y gratuito.



Si Epic Games resulta victorioso de esta batalla legal, la firma podría obtener hasta 150 mil dólares por parte de la familia, una cifra que en disputas entre compañías tecnológicas puede parecer pequeña, pero no para una familia promedio, según las críticas que se han generado en la red sobre esta situación.



Otro de los temores que algunos gamers ven en esta acción es la posibilidad de que otras empresas se sumen a estas medidas poco comunes en la industria, al menos por ahora, que sólo se han dedicado a bloquear cuentas en sus servidores.