El emprendedor de la música

Una rápida búsqueda del nombre Jay LeBoeuf en Google probablemente nos lleve a otro parecido: el protagonista de Transformers, Shia LeBoeuf. Sin embargo, más allá del parecido en sus nombres, las carreras de estos dos norteamericanos distan bastante.

LeBoeuf es profesor de la prestigiosa Universidad de Stanford en varios cursos, dirige una organización sin fines de lucro llamada The Real Industry Startup y dirige the Stanford Warner Music Group Leadership Initiative. Además, trabaja en el Centro de Investigación Informática de Música y Acústica de la Universidad de Stanford.

Como parte de su trabajo para The Real Industry, LeBeouf llegó a Uruguay invitado por el Claeh y conversó con El País sobre su trayectoria y su trabajo con estudiantes de todo el globo.

Trabajo.

De acuerdo con el emprendedor, existen en la industria de la tecnología puestos disponibles que los estudiantes no conocen."En el workshop que hicimos en la mañana del miércoles con los alumnos del Claeh, hablamos sobre diez roles que existen en compañías como Zonos, Spotify, Apple, Pandora, Adobe", explicó y subrayó: "Los estudiantes no siempre comprenden lo que pueden hacer en la industria y cómo la industria crea productos y eso es lo que queremos hacer, ayudar a explicar cómo las compañías de tecnología hacen productos".

Según el profesor, el principal desafío que enfrentan los estudiantes es comprender el rol de la colaboración en una empresa: "Como personas, estamos convencidos sobre nuestras ideas personales, pero una compañía necesita girar alrededor de una idea central o una serie de ideas y, para que todos contribuyan en el proceso, se debe apoyar a los otros. Eso es algo en lo que intentamos centrarnos en los workshops".

Respecto a la motivación de los jóvenes para emprender, LeBoeuf explicó que se trata de una "cultura" y que es "muy difícil" encontrar estudiantes que quieran arriesgarse si no se trata de algo a lo que están acostumbrados.

"Un taller de cuatro horas es solo la punta del iceberg, pero permite a los estudiantes encontrar una idea, testearla, presentarla en una habitación llena de gente y, usualmente, cuando un estudiante se para en un escenario es la primera vez que lo hace en frente a 50 personas", destacó.

En relación con las posibilidades de que estudiantes uruguayos puedan insertarse en la industria norteamericana, Le Boeuf se mostró optimista: "Parte de la razón porque estoy aquí es esa, aseguró. Especialmente en la tecnología, la industria no puede contratar personas creativas lo suficientemente rápido y los principales obstáculos de que estudiantes trabajen en compañías es que ellos no comprenden cómo funcionan esas empresas, entonces no saben a qué roles aplicar", afirmó.

Innovación.

Respecto a sus emprendimientos, el ingeniero habló sobre Imagine Research, una startup de su creación que desarrolló un software capaz de identificar sonidos con el objetivo de mejorar el trabajo de músicos y artistas.

"Del mismo modo que nosotros podemos detectar si se trata de una sirena, un pájaro o una guitarra eléctrica, nosotros desarrollamos software usando inteligencia artificial y trabajamos con compañías como Lucas Films, Pandora y en último lugar con una compañía llamada iZootope, que terminó comprando la compañía", explicó.

La idea original "fue muy simple: ¿Cómo sería si pudiéramos enseñarle a las computadoras como escuchar?". Cuatro años después nacía Media Mined, un software capaz de reconocer voces, ecualizarlas, mejorarlas y limpiarlas de sonidos ajenos para facilitar el trabajo a miles de personas.

"Nos enfocamos en músicos, queríamos ayudarlos a crear mejor contenido sonoro, más fácil y más rápido", destacó.

Además, el profesor explicó que en la actualidad un músico es una startup: "Ellos tienen el poder de salir al mercado por sí mismos".

Cuatro workshops en tres días y una charla abierta.

En tres días de estadía trabajando con los alumnos del Claeh, el profesor se encargó de dar una serie de talleres para alentar la capacidad emprendedora y orientar a jóvenes a postularse en los puestos más buscados en la industria tecnológica , así como favorecer el desarrollo musical de ciertos artistas. En tanto, esta tarde brindará una conferencia abierta llamada "De Photoshop a Pro tools a Playstation" en el Instituto Nacional de Artes Escénicas, INAE (Zabala 1480) entre las 18:00 y 20:00 horas. Se trata de un evento sin costo y sin inscripción previa, por orden de llegada hasta agotar cupos.

en breve En todo el mundo.

Real Industry ha recorrido alrededor de 30 universidades a lo largo de Estados Unidos como Carnegie Mellon, New York University o Stanford. También estuvo en Australia y ahora en Uruguay.

Iguales.

Sin diferencias entre EE.UU. y Uruguay, LeBoeuf aseguró que los workshops que se dictan son iguales en todos lados: utilizan papeles, post its y marcadores para crear ideas que pueden ser usadas o descartadas con facilidad.

Uruguayos.

El aporte y la ayuda ante todo: "Mi objetivo es ayudar a exponer algunos de los puestos que están disponibles para estudiantes uruguayos que obtendrán su grado en artes creativas o tecnologías", explicó el ingeniero estadounidense.