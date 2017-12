¿Tiene algún efecto levantar el brazo buscando señal cuando pierde la conexión?

Muchas veces cuando nos quedamos sin señal en el teléfono, el primer instinto es levantar el brazo en búsqueda de servicio, pero ¿es realmente efectivo este método? Lin Zhong de académico de ingeniería en computación de la Universidad Rice, de Huston, aclara la situación.



Si bien existe una intención de buscar la señal como si fuese en haz de luz en un escenario, detalla el experto, la señal en los smartphones no funciona de esta forma.



"Creo que es una locura", comenta Zhong, "la señal no es un foco dirigido, sino que está esparcida, por lo que levantar el brazo o cambiar la orientación en que te encuentras afecta realmente poco. En general, no es una buena idea".



Ante la falta de servicio, es mejor caminar —con el teléfono a una altura normal de uso— para mejorar la recepción. "Si no tenés buena señal es porque hay muchas personas a tu alrededor, como por ejemplo en un concierto. Por lo que caminar unos cuantos metros sí puede tener un efecto considerable en la recepción que logres", agrega.



Esto se debe a que a veces los edificios o las paredes pueden bloquear esta señal, por lo que moverse unos cuantos pasos sí puede contribuir a la calidad del servicio. Otro aspecto a considerar es el proveedor del servicio, ya que la señal de las compañías puede variar de acuerdo a la ubicación de los usuarios.