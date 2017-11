Diseñan vendaje inteligente que evita infecciones

Científicos del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio desarrollaron vendajes electrónicos para que las heridas sanen más rápido y evitar que se infecten.



Funciona gracias a una biopelícula (un diminuta lamina) bacteriana que no permite que los microorganismos, capaces de infectar las heridas no se desarrollen sobre la misma.



Los vendajes utilizan campos eléctricos débiles, es decir de baja potencia, que se activan con el contacto de flujos corporales de los pacientes para interrumpir el paso de la infección.



Los microorganismos que están asociados a alguna infección, impiden la rápida cicatrización de la piel y se oponen al efecto del antibiótico. Por esta razón, el vendaje mantiene aislada la herida de dichas bacterias, para disminuir el proceso de curación de las heridas.



Según Chandan Sen, director del proyecto: "La resistencia a los medicamentos en bacterias es una gran amenaza, y se estima que las infecciones por biopelículas resistentes a los antibióticos representan al menos el 75 por ciento de las infecciones bacterianas en Estados Unidos".



Por tal motivo, el primer estudio preclínico realizado para el vendaje, "reconoce el potencial de los productos electroacústicos como una plataforma efectiva para combatir la infección por biopelícula" agregó Sen.



Los estudios demuestran que "el vendaje electrónico es un apósito electroquímico para el cuidado de heridas y acelera el tiempo de curación, el material ha sido efectivo y no se requieren cables o baterías para su correcto funcionamiento", aseguró Sen.



Hace tres años el director del proyecto también realizó una investigación similar en la que desarrolló un vendaje electrónico inalámbrico compuesto de plata y zinc impresos en tela. Al humedecer la tela el material genera un campo eléctrico débil sin necesidad de una fuente de energía externa.



La iniciativa del Centro Médico Wexner ya fue aprobada por la FDA (Food and Drug Administration) de Estados Unidos para realizar aplicaciones clínicas.