¿Devorador de planetas? Descubren estrella que habría integrado 15 planetas rocosos

A 350 años luz de la Tierra un grupo de astrónomos de la Universidad de Princeton descubrió estrellas gemelas, una de las cuales mostró signos de haber “ingerido” una docena o más de planetas rocosos.



Basados en la mitología que relata que el Titan Kronos devoró a sus hijos Poseidón y Hades y tres hijas, los científicos nombraron a las dos estrellas como Kronos y Krios. Sus nombres oficiales son HD 240430 y HD 240429. Las dos estrellas binarias están a 4.000 millones de años de antigüedad, se ha detectado que se mueven juntas y son del tipo amarillo (tipo G).



Los astrónomos primero confirmaron la existencia del par y en segundo “el patrón de abundancia química inusual de Kronos. No es la primera vez que se detectan pares de estrellas, pero la novedad en este caso es la cantidad de minerales formadoras de rocas que contenía. Se detectó magnesio, aluminio, silicio, hierro, cromo e itrio.



Un artículo de la Universidad de Princeton señala que “aunque estas estrellas binarias se formaron juntas, sus abundancias químicas son muy diferentes, lo que lleva a los investigadores a concluir que Kronos había absorbido 15 masas de tierra con planetas rocosos”.



Adrian Price-Whelan, Lyman Spitzer, Jr. Investigador Postdoctoral en Astrophysical Sciences y coautor del artículo que relata los hallazgos explicó que observó que todos los minerales que se solidifican por debajo de 1.200 Kelvin eran los que Kronos tenía en niveles mínimos mientras que aquellos que se solidifican a temperaturas más cálidas eran abundantes.



"Otros procesos que cambian la abundancia de elementos genéricamente en toda la galaxia no te dan una tendencia como esa", dijo Price-Whelan. "Mejoraban selectivamente ciertos elementos, y parecería aleatorio si lo trazaste frente a las temperaturas de condensación. El hecho de que haya una tendencia allí insinuó algo relacionado con la formación de planetas en lugar de la evolución química galáctica", apuntó.



Allí fue cuando se dio cuenta del descubrimiento."Todos los elementos que conformarían un planeta rocoso son exactamente los elementos que se mejoran en Kronos, y los elementos volátiles no se mejoran, por lo que ofrece un argumento sólido para un escenario de inmersión planetaria, en lugar de otra cosa", planteó. Oh y sus colegas calcularon que ganar estos minerales formadores de rocas sin muchos volátiles requeriría englobar aproximadamente 15 planetas.