Desarrolladores de videojuegos superarían todas las expectativas de los inversores

En cinco años récord, Activision Blizzard Inc, Electronic Arts Inc y Take-Two Interactive Software Inc han crecido abruptamente en valor de mercado conjunto desde 14.000 millones de dólares en 2012 a casi 100.000 millones de dólares el viernes.



Datos de Reuters muestran que en ese lapso las tres compañías han excedido sus proyecciones iniciales de ingreso anual un 87 por ciento de las veces y analistas del sector creen que una fuerte serie de lanzamientos las ayudará a hacer lo mismo en 2018.



"Ninguna de ellas hace un buen trabajo en lo que respecta al manejo de expectativas. Por lo tanto, siempre prevén debajo del consenso", dijo el analista de Wedbush Securities Michael Pachter. "Su lineamiento terminará muy por debajo de los resultados concretos", agregó.



Una investigación de la consultora PricewaterhouseCoopers estima que las ventas de la industria crecerán en promedio un 8,2 por ciento anual entre 2017 y 2021, potenciadas en parte por el cambio hacia los juegos para dispositivos móviles.



Eso lo convierte en el segmento del mercado de entretenimiento y medios de más rápido crecimiento fuera del negocio de videos por streaming de gigantes como Netflix, Amazon o Spotify.



De las 15 estimaciones de ventas anuales difundidas por las tres firmas desde 2012, 13 fueron menores a las cifras finales. La mayoría de los resultados han superado las expectativas en al menos 3-4 por ciento, mientras que Take-Two en dos ocasiones batió sus propios pronósticos por más de 25 por ciento.



Aunque la brecha de valuación con Netflix, por ejemplo, es enorme, los números muestran que se trata de dos segmentos de la comunicación que están creciendo en el mundo por motivos similares.



"Atraen al consumidor de hoy, que quiere alta calidad de experiencia en entretenimiento, interactiva, personalizada y cada vez más social", dijo Christopher Vollmer, de PricewaterhouseCoopers