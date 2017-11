Demanda del iPhone X sería importante pero no excepcional, según una encuesta

Días antes del lanzamiento del muy esperado iPhone X, una encuesta de la correduría Bernstein mostró que la demanda por el dispositivo de Apple Inc será considerable pero no excepcional, con alrededor de una cuarta parte de los encuestados diciendo que planean comprarlo.



La alta expectativa en torno al modelo de iPhone que marca el décimo aniversario del emblemático teléfono, por el que los pedidos comenzarán a partir del 27 de octubre y las entregas el 3 de noviembre, ya ha socavado la demanda de los recientemente lanzados iPhone 8 y 8 Plus.



Las acciones de Apple cayeron la semana pasada tras reportes de demoras en la producción del iPhone X y ventas flojas de los modelos de iPhone 8.



"El entusiasmo en torno al iPhone X parece ser de una magnitud superior a la intención real de compra: el 48 por ciento de los encuestados estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo en que estaban 'entusiasmados por el iPhone X'", señaló Bernstein, citando una encuesta a 1.112 dueños de iPhones en Estados Unidos, Reino Unido y China.



Apple lanzó el iPhone 8 y el 8 Plus el mes pasado con una tibia recepción porque los consumidores esperaban el iPhone X, y una encuesta de la correduría KeyBanc Capital Markets ha indicado que el modelo iPhone 7 superó en ventas al iPhone 8.



Si bien era más incierto cuántos usuarios de iPhone comprarán el iPhone X, que tiene un precio base de 999 dólares, una abrumadora mayoría seguiría eligiendo un teléfono de Apple, de acuerdo a la encuesta.



"La lealtad del consumidor hacia iPhone sigue siendo sorprendemente fuerte, pese a las persistentes quejas por los precios altos y las preocupaciones por un decreciente nivel de innovación, con apenas un 3 por ciento de los encuestados respondiendo que su próximo teléfono 'no' sería un iPhone", dijo Bernstein.



Las acciones de Apple terminaron con un descenso del 0,05 por ciento el lunes, a 156,17 dólares.