¿Por qué deberías evitar cargar tu móvil toda la noche?

Después de un día de trabajo y mucha actividad, nuestro smartphone o teléfono celular generalmente termina por quedarse con muy poca carga, por lo que en la mayoría de los casos optamos por dejarlo cargar durante la noche para que al día siguiente cuente con su batería al 100%.



Es aquí cuando cabe preguntarse lo siguiente: ¿es una buena idea?Realmente depende de cada usuario, ya que en la mayoría de los casos, una persona no tiene contemplado continuar con el mismo smartphone por más de dos años, así que si es tu caso, no te preocupes de recargarlo todas las noches.



Sin embargo, las cargas frecuentes dañan las baterías de iones de litio en nuestros celulares, aunque esto no puede generar una sobrecarga en ellos, de acuerdo con Edo Campos, vocero de la firma Anker, empresa que produce cargadores de celular.



Campos indica que los nuevos celulares están configurados para que sepan cuándo dejar de absorber energía. Los celulares iPhone y Android están equipados con chips que los protegen para que no absorban electricidad cuando ya están cargados por completo. Aún así, cargar los celulares por periodos largos es malo para su batería.



La tecnología actual permite que los celulares se ajusten a la cantidad de carga suministrada por el cargador, es decir, que la electricidad se trasmita a la batería en modulaciones específicas, permitiendo así que aumente la velocidad a la que los iones de litio viajan de un lado al otro; consiguiendo que la batería se cargue.



Sin embargo, este proceso también hace que las baterías de iones de litio se corroan más rápido de lo normal.



¿Qué hacer?

Si querés conservar la batería de tu equipo porque consideras tenerlo más de dos años contigo, debes asegurarte de que el equipo no se sobrecaliente, porque las altas temperaturas sobreexcitan los iones de litio de las baterías, lo cual provoca que se deterioren más rápido.



Asimismo, el no apagar el equipo puede afectar su rendimiento, y al periodo de vida de su batería, debido a que su duración depende de las veces que se carga. Recomendamos que apagues tu equipo por lo menos una vez al mes durante la noche.