Cuatro trucos para mejorar tu señal de Wifi

La evolución de internet en los últimos años ha sido tremenda, de igual manera le mejoría de la tecnología WiFi y sobre todo de los router, por ejemplo, en lo referente al internet de las cosas. Sin embargo, a pesar del desarrollo muchos usuarios siguen teniendo problemas para lograr una conexión eficaz.



Por ello, si sufrís con tu conexión inalámbrica a continuación te dejamos algunos trucos que te ayudarán a mejorarla. Aunque debes tener en cuenta que si bien con estos consejos puedes conseguir mejorías, si el problema es severo necesitarás adquirir repetidores WiFi o probar con PLC inalámbricos, que funcionen bien con tu red eléctrica.

También podés probar con estos consejos:



El mejor lugar de la casa

A veces, para muchos puede ser difícil decidir dónde colocar el equipo y con justa razón ya que la ubicación será esencial para abastecer la mayor cantidad de espacio de nuestra casa. Pero en realidad la respuesta correcta siempre va a ser una: depende.



Por ejemplo, en una vivienda de dos pisos lo ideal sería colocar el router en un punto central de la primera planta, para así abastecer con internet también al segundo nivel.



De igual manera, si nuestra casa solo tiene un piso -el caso de la mayoría de departamentos- el mejor consejo sería ponerla la mitad del mismo. De esta forma se distribuirá la señal de la manera más equitativa.



Superficies altas

Se debe tener en cuenta la distribución de los objetos del hogar, como muebles y electrodomésticos, pues estos pueden afectar el tránsito de la señal WiFi. Por esa razón, lo mejor es situar el router relativamente alto, sobre una mesa o escritorio, ya que se aumentará la señal en ese piso y ayudará evitar los obstáculos que pueda haber alrededor de la casa.



Dirección de las antenas

No menos importante resulta la posición en que coloquemos la o las antenas, siempre y cuando nuestro equipo permita moverlas. En routers que las tengan fijas o integradas, este consejo valdrá si calculamos la posición en la que están emitiendo ondas.



En general, la recomendación es colocarlas de forma vertical, es decir, a 90 grados. En el caso de que la señal no cubra bien todo el primer piso, lo ideal sería ser situar una a 90 grados y la otra a 45. De manera que se aseguré mayor potencia de envío hacia el suelo y el techo. Esto se debe a que las ondas se emiten con más potencia hacia los laterales.



Obstáculos

Otro detalle a tener en cuenta, más allá de dónde se ha puesto el router, son los obstáculos. Como mencionamos líneas arriba, estos pueden influir considerablemente en el recorrido de la señal WiFI.



Aunque por lo común no depende del usuario controlarlos ya que el control sobre electrodomésticos y muebles del hogar es limitado.



Aun así, en la medida de lo posible, sería recomendable eliminar del paso de las ondas de internet objetos con grandes partes metálicas. Procediendo de esta manera se ganará potencia y se eliminarán los puntos muertos que se generan por la obstrucción de las ondas WiFi.