Los cuatro tipos de personalidades en Facebook

No cabe duda que Facebook es la red social preferida por internautas, con un aproximado de 2 mil millones de usuarios mensuales. En definitiva un universo completo en el que coexisten todo tipo de personalidades.



Así un estudio realizado en Estados Unidos señala que es posible clasificar a los usuarios en cuatro grandes categorías.



Para realizar esta investigación, denominada “I love FB: A Q-Methodology Analysis of Why People Like Facebook” (Un análisis por medio del Método Q de por qué a la gente le gusta Facebook; la Q se refiere al análisis factorial de esta metodología) y realizada por profesionales de la Brigham Young University, los participantes debieron responder 48 preguntas para medir las posibles razones por las que ingresan a la plataforma.



En primer lugar se les pidió que ordenaran tarjetas con distintas afirmaciones de acuerdo con su nivel de identificación con cada una de ellas. Como segunda instancia, los investigadores realizaron entrevistas personales.



Tras analizar las respuestas se concluyó que los usuarios de Facebook se identifican con una de las siguientes cuatro personalidades: sociable, chismoso, opinador y selfie.



"Estas categorías son una primera aproximación al fenómeno, pero tienen valor, ya que hacen sintonía con la experiencia que todos tenemos al usar la red social. De hecho, es fácil observar cómo la personalidad de los sujetos se exporta a la plataforma. Lejos de que la vida offline y online sean universos separados, este estudio demuestra que lo que hacemos en Facebook es un reflejo de nuestra personalidad, nuestros valores al relacionarnos con otros y de cómo nos comportamos en la vida real", explica el terapeuta Patricio López Salazar.

El sociable.

Según el estudio, el usuario sociable es el que construye relaciones y utiliza la plataforma para fortalecerlas, de forma tal que la red social es una suerte de extensión de lo que vive en su día a día.



Básicamente, esta persona tiende a realizar peticiones de amistades a usuarios que conoce en la vida real, pero que no ve desde hace mucho tiempo, como excompañeros de colegio. Además, tiene por costumbre comentar las publicaciones que sus amigos hacen en la red social.

Estar al tanto.

En el otro extremo se encuentran los chismosos, y su característica es que están conectados porque sienten que tienen que hacerlo.



En líneas generales, se trata de personas que no comparten información personal ni interactúan con las publicaciones de otros usuarios, pero les gusta estar enteradas de las novedades de los demás.

Es mi opinión.

En tanto, a los opinadores no les preocupa el nivel de interacciones que causen sus publicaciones. Para ellos la clave es tener la posibilidad de expresarse sobre cualquier tema público, como las noticias vinculadas con la política y el mundo del espectáculo, pero no hablan sobre su vida privada.



Para reflexionar.

"En estas categorías no hay algunas que sean mejores que otras, puesto que los usuarios no somos ni buenos ni malos, siempre y cuando no cometamos un delito o utilicemos las redes para hacer daño", explica María José Pandullo, directora general de la consultoría Hill+Knowlton Strategies, y agrega que lo importante es utilizar esta plataforma de la forma en que uno se sienta cómodo, y que respete al resto.



Sin embargo, determinar en cuál de estas categorías nos encontramos podría ser útil para saber qué tipo de personalidad tenemos: "Si algo sabemos acerca del conocimiento científico acumulado sobre el uso de estas redes sociales es que la personalidad de cada individuo no sufre una transformación radical al interactuar con las redes sociales.



Por el contrario, Facebook refleja la identidad, valores y personalidad de sus usuarios. En algún sentido, estos perfiles capturan aspectos centrales de la personalidad de cada persona", concluye López Salazar.