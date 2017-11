¿Sabes cuantos datos móviles consume cada aplicación?

Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Spotify, WhatsApp e incluso Netflix son algunas de las aplicaciones que más veces son consultadas diariamente en Chile por millones de usuarios de telefonía móvil.



Ya sea para buscar información o simplemente pasar el tiempo, las personas cada día están más conectadas a estos servicios.



De acuerdo al último informe de penetración de internet, entregado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a junio de 2017 se han registrado 13 millones de conexiones a redes móviles en el país sólo desde teléfonos inteligentes.



Es por esto que la cantidad de transferencia de datos que requiere para software toma importancia al momento de controlar la cuota de "megas" consumidos mensualmente.



A pesar de que muchos operadores actualmente ofrecen planes con "redes sociales sin costo", la realidad es que estos datos de todas formas son utilizados para mandar la información a la pantalla de cada teléfono inteligente.



Así, ver un video de cuatro minutos en YouTube puede llegar a consumir hasta 10Mb, un cálculo que puede llegar a costar hasta 1Gb si el usuario ve 400 minutos de programación.



En tanto, Instagram es capaz de gastar hasta 5Mb en sólo diez fotos, esto sin considerar los costos de compartir una imagen o revisar las Stories de los contactos.



Twitter y Facebook tienen un consumo similar de 1Mb por cada minuto de navegación, sin embargo, esto sólo considera una navegación por el inicio de ambas plataformas, no la reproducción de videos o contenido multimedia externo, como gifs.



Otra de las aplicaciones más populares es WhatsApp, un servicio que utiliza muy pocos datos, ya que sólo con 10 mil mensajes enviados se llega a una cuota de 5Mb. Si bien esto no considera el envío de audios, fotografías, videos o gifs, es posible medir el consumo de la app desde la configuración de esta misma.



Claro está que los mayores gastos se producen con el contenido multimedia, es por esto que ver Netflix directamente desde el teléfono utilizando los datos móviles no es una buena idea. De acuerdo a la plataforma, ver un ahora de películas o series puede consumir 0,3Gb si es reproducida en baja calidad, mientras que en HD puede llegar hasta 3Gb por hora. Para esto, el servicio de streaming habilitó la opción de descargar contenido -una librería limitada- a los dispositivos para así permitir que los usuarios disfrutaran de sus programas incluso cuando no cuentan con acceso a una red WiFi.



Un dato importante a la hora de calcular esto es considerar que estos usos no tienen en consideración el acceso a enlaces externos que se puedan ver desde las redes sociales mencionadas, así, cada vez que abres un gif en Facebook, el consumo aumenta.



Para aquellos que deseen controlar de mejor manera el gasto de sus datos móviles, actualmente la mayoría de los teléfonos inteligentes cuenta con un detalle de uso en las configuraciones que puede ser adaptado por fechas e incluso en algunos casos ofrece crear una alerta al llegar a cierto tope.