Crean corales artificiales que podrían salvar los arrecifes de cambios de temperatura

Ante la situación que ha vivido la Gran Barrera de Coral en Australia los dos últimos años, científicos están trabajando en la creación de coral híbrido de laboratorio que sería capaz de sobrevivir a las variaciones de temperatura en el océano ocasionadas por el cambio climático.



De esta forma, la investigación liderada por Madeleine van Oppen, del Instituto Australiano de Ciencia Marítima, sería una alternativa para evitar la extinción de los corales que desde 2016 han sufrido grandes bajas a causa de este fenómeno que afecta al planeta.



Los corales son un resultado de la mezcla de diferentes especies de estos organismos que han crecido en el mismo arrecife. "Es una historia de esperanza en vez de rendirse y decir que todos morirán y no hay nada que hacer al respecto", comenta van Oppen, quien asegura que esto es acelerar su proceso evolutivo.



La científica reconoce que el mecanismo puede ser criticado desde una óptica ética, sin embargo, defiende que ya "es demasiado tarde para dejarlos solos", y asegura que "no tengo ningún problema con eso. Ya hemos intervenido el medioambiente marítimo tremendamente y no hay un sólo lugar en que no se pueda ver la influencia humana".



El equipo ya ha solicitado el permiso a las autoridades para probar estos híbridos de laboratorio en la Gran Barrera de Coral en Sydney dentro de un año para ver cómo se adaptan a las condiciones de temperatura que ha causado el cambio climático.