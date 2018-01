Crean un auto plegable inspirado en los robots japoneses Gundam

Con nuevas funciones y servicios, los fabricantes de autos buscan atraer a los potenciales conductores jóvenes, un segmento de mercado que no muestran el mismo interés que las anteriores generaciones.



En Japón, la firma Four Link Systems se propuso desarrollar un modelo capaz de vender a las grandes automotrices con un vehículo eléctrico compacto, plegable y fácil de estacionar, con un diseño futurista inspirado en uno de los destacados protagonistas de la animación japonesa.



Con el nombre de Earth-1, el vehículo de Four Link Systems fue creado por el diseñador Kunio Okawara, el responsable detrás de los robots mecha de la serie Mobile Suit Gundam. Su chasis compacto, con un habitáculo de reducidas dimensiones, puede plegarse sobre sí mismo para aprovechar al máximo el poco espacio de estacionamiento que tienen los grandes centros urbanos.



Aún sin una autorización para circular en las calles niponas, el vehículo de Four Link Systems fue presentado en el Salón del Automóvil de Tokio, un espacio que compartió junto a otros gigantes de la industria automotriz nipona, como Toyota y Honda. El Earth-1 tiene un precio estimado de 70.494 dólares, similar a un lujoso sedán Lexus, y ya tiene varias órdenes de compra tanto en el mercado japones como en el resto del mundo, enfocados tanto para el uso particular como profesional, como en aeropuertos o en proyectos de viajes compartidos bajo la modalidad ride-sharing, de acuerdo a un reporte del sitio Nikkei Asian Review.