El creador del juego habría sido despedido por no agregar compras dentro de la app

El popular videojuego para teléfonos inteligentes "Plantas vs. Zombies" estuvo en medio de una polémica hace muchos años de la que recién se ha obtenido confirmación.



Se trata de la salida del propio creador del título, Georde Fan, del equipo de trabajo por una fuerte discrepancia con la compañía que publicó la segunda entrega de la franquicia, EA Games.



De acuerdo a lo comentado por Edmund McMillen, un amigo de Fan, la relación se habría terminado cuando en los preparativos para "Plantas vs. Zombies 2", la compañía que estaba a cargo de la publicación del videojuego conversó con el desarrollador para incluir la opción de compras dentro de la app, compras que permitirían a los jugadores obtener cierta ventaja para ganar.



Esta modalidad, conocida en la industria como "pagar para ganar" no es bien vista entre los gamers, ya que postula el dinero por sobre las habilidades de los usuarios para terminar los títulos. Ante la propuesta, Fan habría rechazado la idea argumentando que "realmente no es una buena idea y no quiero hacerle esto a mi juego", comentó McMillen en medio de una conversación en el podcast "Roundtable" de Alex Larrabee. Posterior a eso, Fan fue despedido de la compañía.



Actualmente el desarrollador trabaja de manera independiente en la creación de "Octogeddon", un nuevo videojuego que tiene a un pulpo como protagonista que se dedica destruir una cuidad.