Claves sobre la diabetes en el día mundial de esta enfermedad

La diabetes, la enfermedad que padecen millones de personas en el mundo y la Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como “uno de los principales asesinos en el mundo”.



Esto debido a que cada seis segundos muere una persona a causa de la diabetes, cada tres se diagnostica un nuevo caso y cada 20 alguien sufre una amputación por complicaciones relacionadas a esta enfermedad



Seis claves que debes saber sobre este mal

​

¿Qué es?

La diabetes es un trastorno metabólico cuya característica principal es el alto contenido de glucosa en la sangre de manera persistente o crónica. La mayor parte de alimentos que consume una persona se convierte en glucosa, o azúcar, que es utilizada por el cuerpo para generar energía.



Ante ello, el páncreas produce una hormona llamada insulina para facilitar el transporte de la glucosa a las células del organismo. Sin embargo, cuando se padece de diabetes, el organismo no produce suficiente insulina o no puede utilizarla adecuadamente. Ello genera que el azúcar se acumule en la sangre.



Con el tiempo, el alto nivel de glucosa en la sangre puede causar serios problemas en muchos sistemas orgánicos como la pérdida de la visión, daños a los riñones, vasos sanguíneos, incluso puede significar la pérdida de extremidades inferiores (amputación). También compromete al corazón con enfermedad coronaria e infarto agudo de miocardio.



Síntomas

Los principales síntomas de la diabetes son la emisión excesiva de orina, hambre excesiva, aumento de sed, piel muy seca, y la pérdida de peso sin causa conocida.



Generalmente estas tres señales se toman como referencia para determinar de la diabetes tipo 2, la más común en la población.



¿Qué tipos de diabetes existen?

De acuerdo a la OMS existen tres clasificaciones principales: Diabetes tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional, la cual ocurre durante el embarazo, cada una con diferentes causas y con distinta incidencia en el organismo.



Diabetes Tipo 1:

Se caracteriza por una destrucción selectiva de las células beta del páncreas causando una deficiencia de insulina. Representa el 5% de todos los casos diagnosticados de diabetes y aparece por lo general antes de los 30 años, es decir a temprana edad.



La principal causa de este tipo de diabetes es la falta de producción de insulina por parte del páncreas. La probabilidad de contraer este tipo de diabetes está asociada a factores genéticos.



El tratamiento de la diabetes tipo 1 consiste en la inyección de una cantidad de insulina adecuada varias veces al día.



Diabetes tipo 2

Representa entre el 90 y 95% de todos los casos diagnosticados de diabetes. Se caracteriza por el nivel alto de azúcar en la sangre y resistencia a la insulina. Aparece con frecuencia en personas mayores de 40 años.



Sus síntomas son la sed excesiva, la micción frecuente y un aumento considerable del hambre. La obesidad sería el principal causante de este tipo de diabetes, como también la predisposición genética a la enfermedad.



Para controlarla es necesario realizar ejercicios con frecuencia y tener un cambio en la dieta. Si el nivel de azúcar no se reduce, se deberá introducir insulina al paciente o brindarle fármacos.



La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que produce una disminución de la esperanza de vida porque sus complicaciones pueden incluir enfermedades al corazón, derrames cerebrales, pérdida de la visión, insuficiencia renal que puede requerir diálisis y la mala circulación en las extremidades que pueden generar amputaciones.



La diabetes gestacional

Es un tipo de diabetes que afecta exclusivamente a las mujeres embarazadas. Si no es detectada y tratada tempranamente puede poner en peligro la vida de la madre y del bebé por nacer, sostuvo el Dr. Jorge Calderón, presidente de la Asociación de Diabetes del Perú (Adiper).





Toda mujer embarazada tiene riesgo de desarrollar esta enfermedad porque durante la gestación suele haber resistencia a la insulina, lo que hace difícil que el organismo utiliza la suya.





La diabetes gestacional generalmente desaparece después del parto, pero puede los recién nacidos podrían padecer de diabetes tipo 2 en el futuro si no controlan su peso ni llevan una vida saludable.



Factores de riesgo de la diabetes

Los factores de riesgo de la diabetes tipo 2 está la edad avanzada, obesidad, antecedentes de familiares con diabetes, antecedentes de diabetes gestacional, deterioro en la tolerancia a la glucosa,, falta de actividad física.



En el caso de la diabetes tipo 1 los riegos pueden ser genéticos, ambientales y del sistema inmunitario.



Tratamiento

En los tres tipos de diabetes el objetivo del tratamiento es restaurar los niveles de azúcar a la normalidad. En la diabetes tipo 1 y gestacional se aplica un tratamiento sustitutivo de insulina. Para saber si el tratamiento es el adecuado se realiza la prueba llamada hemoglobina glucosilada.



En el caso de los enfermos con diabetes tipo 2 se recomienda comer en forma saludable, realizar actividad física y hacerse pruebas de glucosa en la sangre. Además, necesitan medicamentos para poder controlar su nivel de azúcar.



¿Cómo prevenir tener diabetes?

El Dr. José Luis Pérez-Albela B., reconocido médico cirujano y especialista en medicina holística, dio cinco consejos sencillos para incorporar a la rutina diaria con el fin de prevenir la diabetes en adolescentes y jóvenes:



1- Realizar una actividad deportiva una o dos veces por semana.



2- Ingerir alimentos saludables y ricos en magnesio como las legumbres, nueces, almendras, semillas, cacao, el grano integral, los vegetales verdes, entre otros.



3- Disminuir la ingesta de alimentos procesados y refrescos con azúcares.



4- Controlar el peso, debido a que las personas con sobrepeso u obesidad desarrollan resistencia a la insulina.



5- Dejar de fumar. El consumo de tabaco descontrola los niveles de azúcar en la sangre, incrementa el colesterol y triglicéridos y la presión arterial.