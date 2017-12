Los cinco consejos para una compras navideñas online seguras

Las compras en línea son cada vez más comunes, por eso ESET Latinoamérica, compañía que se dedica a la detección proactiva de amenazas, difundió una serie de buenas prácticas a la hora de realizar las compras de fin de año a través de la red.



1. Comprar en sitios conocidos

Es importante comprobar la reputación de los sitios que se visitan y sus vendedores, leer los comentarios de otros compradores y asegurarse que éstos utilicen HTTPS —es decir sitios seguros—. Además, en caso de adquirir un software hay que asegurarse que sea sólo a través de sitios de venta oficiales.



2. No bajar la guardia en redes sociales

Chequear que las fanpages sean verificadas o tengan buena reputación. Asimismo, no enviar datos sensibles (como números de documento, tarjetas, etc) por mensajes directos, siempre es recomendable enviar este tipo de información a través de formularios seguros que garanticen la privacidad de la información.



3. Estar atentos al phishing

Esta amenaza puede darse en todas las plataformas que se utilice, no es exclusiva de los correos electrónicos. Desconfiar de ofertas extraordinarias, precios insólitamente bajos y promociones increíbles, especialmente en las fechas en que las compras online son más populares.



Es necesario ser cuidadosos frente a las encuestas que prometen dinero o descuentos. Estar atentos al recibir newsletters de distintos sitios, ya que hay que verificar que las cuentas estén bien escritas.



Si se duda de que el remitente de un correo electrónico la mejor opción es no entregar la información pedida.



Otro punto a tener en cuenta antes de hacer clic en un enlace, revisar el margen inferior izquierdo de la pantalla para ver la página de destino.



4. Evitar las redes Wi-Fi públicas a la hora de hacer las compras

Utilizar redes confiables, conocidas y que tengan contraseñas seguras es básico para garantizar la seguridad de las transacciones en línea. Evitar ingresar datos sensibles desde sitios públicos como cafés, aeropuertos, centros comerciales, etc., incluso si las redes tienen contraseña.

Si las redes que inspiran confianza y no cuentan con contraseña, es mejor esperar a contar con una red protegida.



5. Revisar el estado de cuenta al finalizar la operación

Una vez realizada la compra, es clave controlar el estado de la cuenta bancaria de manera de comprobar que los cargos hechos sean los correctos. Siempre se puede reclamar al banco o al sitio de compras en caso de identificar algo fuera de lo normal.