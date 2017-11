Chile: El mejor destino de vacaciones en 2018, según Lonely Planet

Lonely Planet, una de las mayores editoras de guías de viajes en el mundo, coronó el martes a Chile como el principal destino para visitar en 2018, informaron fuentes del sector.



Chile fue el único país de Sudamérica destacado en la selección de los diez mejores lugares para conocer el próximo año y se posicionó por sobre otros como Corea del Sur, Portugal, Djibouti y Nueva Zelanda, entre varios más.



Lonely Planet, con más de 145 ediciones publicadas, distinguió al país sudamericano con el primer lugar de su colección "Best in Travel 2018", en la que destacó la diversidad de paisajes, entre los que resaltan la cordillera de Los Andes, el desierto de Atacama y la Patagonia.



La empresa turística fundada en Australia menciona además a Santiago, la capital chilena, como una de las ciudades más modernas y de fácil acceso, dada su "excelente conectividad", gracias a "los nuevos vuelos sin escalas desde Londres y Melbourne".



"Nunca ha sido más fácil tomar un avión, levantar un vaso de pisco sour y brindar", aseguró en sus páginas la guía Lonely Planet, que ofrece contenidos en más de 14 idiomas y cuenta con más de 13 millones de seguidores en redes sociales.

según lonely Planet Los 10 mejores destinos para 2018 1 Chile 2 Corea del Sur 3 Portugal 4 Djibouti 5 Nueva Zelanda 6 Malta 7 Georgia 8 Islas Mauricio 9 China 10 Sudáfrica

Reacciones.



La subsecretaria de Turismo, Javiera Montes, aseguró a la prensa que este reconocimiento es "una gran noticia para Chile y reafirma el trabajo que, como Gobierno, hemos realizado en materia de promoción internacional, posicionando a nuestro país como un imperdible no solo de Suramérica, sino a nivel mundial".



La autoridad además destacó la llegada de turistas extranjeros durante el 2016, que alcanzaron los 5,5 millones de personas.



Por su parte, la directora del Servicio Nacional de Turismo, Marcela Cabezas, afirmó que "ser distinguidos por Lonely Planet es un premio para todos los chilenos, porque destaca nuestra belleza natural, pero también nuestra buena calidad de anfitriones".



La mención de Lonely Planet, se suma al título de Mejor Destino de Turismo Aventura de Sudamérica entregado por los World Travel Awards 2017, considerados los premios más importantes del sector turístico a nivel mundial.



La selección anual de "Best in Travel de Lonely Planet", que va en su décimo tercera versión, es un proceso que involucra a los viajeros más experimentados de la guía de viajes y toma en cuenta cientos de recomendaciones de lugares.



Asimismo, se consideran criterios tales como actualidad, novedad y factor sorpresa para decidir qué incluir en el anuario de viajes.