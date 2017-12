"¿Las chicas no podemos conducir?": La carta navideña de una niña para reclamar igualdad

Andrea Vilaplana, una niña oriunda de la ciudad de Alicante, en España, hizo una especial solicitud en su carta para esta Navidad. En ella, se dirigió a las compañías Porsche y Playmobil para criticar la promoción de sus juguetes en una colección exclusivamente para público masculino.



En una foto compartida por su padre, Iván Vilaplana, en Twitter, la pequeña "Andy" reclamó que ninguna de las cajas de los juguetes de las compañías tiene imágenes de mujeres.



"Hola a los jefes de Porsche y Playmobil. Soy Andrea Vilaplana, les escribo esta carta porque es Navidad y a mi hermano pequeño, Daniel, le gustan mucho los autos y ya tiene dos porsches de Playmobil (...) Me he dado cuenta que en ninguna caja hay chicas!!! ¿Por qué no hay? ¿Las chicas no podemos conducir, vender o ser mecánicas? A mí me parece injusto. A la próxima por favor que no se les olvide poner chicas", dijo la niña.



La carta se viralizó rápidamente en las redes sociales. Incluso su reclamo ante los juguetes sexistas fue aplaudido por la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra Jarque. "¡Bravo por Andy! El juguete no tiene género", escribió en su cuenta de Twitter.