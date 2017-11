En qué celulares WhatsApp dejará de funcionar a partir de diciembre

WhatsApp dejará de brindar soporte desde diciembre a todos los equipos móviles que no cuenten con la plataforma necesaria para soportar sus últimas actualizaciones. La red social propiedad de Facebook ha evolucionado mucho a través de los años, algo que algunos sistemas operativos no han conseguido.



Algunos de estos modelos son los equipos de famosas marcas que con el tiempo no se adecuaron a las exigencias de las apps. Estos son: Blackberry 10, Blackberry OS, el Symbian S60 y el Nokia S40.



A estos equipos móviles se suman el Windows Phone 7.1, como también el Android 2.2 y Android 2.1 Enclair, en donde WhatsApp dejará de funcionar el próximo 31 de diciembre.



Ante tal situación, expertos en tecnología recomiendan a los usuarios elegir dispositivos móviles más modernos y recientes para que puedan soportar la app WhatsApp, la cual fue adquirida por Facebook en el año 2014.



Según informa WhatsApp, los teléfonos con Android 2.3.7 e iOS 6 dejarán de dar soporte a la plataforma de mensajería todavía en febrero del 2020.



WhatsApp tiene más de mil millones de usuarios activos mensuales y está disponible en más de 40 idiomas. Es junto a Facebook Messenger, el servicio de mensajería más utilizado en el mundo.