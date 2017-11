Black Friday seguro

Los compradores del mundo tienen cada año una cita ineludible. La del 2017 se lleva a cabo este 24 de noviembre y se conoce como el Black Friday. No solo se trata de uno de los días más importantes para el comercio electrónico a escala global, sino de la ocasión para que millones de personas accedan a significativos descuentos en productos de tecnología, moda, ocio, belleza y hogar.

Si usted piensa participar en esta, la jornada de descuentos más popular del comercio en línea, le presentamos una serie de consejos para tener en cuenta.

Debido a que el evento principal se realiza en Estados Unidos, la primera medida que debe tomarse es habilitar una tarjeta de crédito para compras internacionales.

Durante la jornada, usted tendrá la oportunidad de acceder a los descuentos de dos formas: por un lado, la mayoría de las grandes marcas venden productos exclusivos a través de sus páginas web. Y, de otra parte, están las tiendas en línea de departamento o "retailers" como Walmart, Target, Game.es (especializada en videojuegos), Ebay, Brandsmarts, Walmart y Amazon.

En el Black Friday es posible encontrar productos con descuentos desde el 20 hasta el 80 por ciento. Rebajas tan altas despiertan desconfianza y, una vez más, reavivan el debate sobre si en realidad la jornada ofrece descuentos interesantes o solo es una estrategia de los comercios para deshacerse de las mercancías viejas.

Aprender.

En este punto, Jorge Cubides, docente de comercio electrónico y marketing digital en la Universidad de La Sabana de Colombia, afirma que en toda promoción hay ganadores, y lo que se ofrece generalmente son productos que no se vendieron en algún momento. "Los productos recién lanzados no son frecuentes en estas jornadas, son mercancías que salen del stock y se venden más baratas; no significa que no haya cosas buenas", asegura.

Cubides advierte que es necesario aprender a comprar, ya que "tal vez no esté el televisor curvo, pero sí el plano, incluso con la misma resolución. Es una fecha comercial, pero genera beneficio. Se mueven productos en stock, pero se adquieren a un menor precio".

Al ser un evento masivo y en internet, es blanco idóneo para los cibercriminales. Por eso, el experto Jaime Ricardo Cadavid advierte que hay que sospechar cuando un producto es muy económico. "Lo más importante es comparar, mínimo, en tres portales para darnos cuenta del precio promedio del producto que queremos comprar", señala.

Por su parte, los investigadores en seguridad informática aconsejan comprar en sitios oficiales y evitar acceder a enlaces que lleguen a través de mensajes de texto, WhatsApp, correo o redes sociales. "Los atacantes envían una oferta atractiva por alguno de estos medios, y al hacer clic la persona accede a un sitio falso, realiza la compra como si hiciera una transacción online y entrega sus datos privados, como la información de la tarjeta de crédito", dice Maximiliano Cantis, especialista en ciberseguridad de la compañía Eset.

Para el experto, resulta fundamental que el usuario verifique si se está haciendo la compra en un sitio real. "Se debe comprobar la presencia del candado verde en la URL", señala.

Luis Eduardo Vanegas, experto de ETEK International, dice que también es necesario verificar que los medios de pago sean los correctos: "Normalmente tienen un logo en la esquina superior derecha que dice certificado. Hay que corroborar que sean entes validados. En Colombia lo hace Certicámara.

De acuerdo con lo que señala Sebastián Stranieri, CEO de la compañía de ciberseguridad VU, es importante "realizar la compra a través de una conexión segura, tratar de evitar las redes wifi públicas y las conexiones abiertas de bares o restaurantes".

Por otro lado, ante posibles fallas en el pago, Stranieri recomienda no ingresar los datos de la tarjeta dos veces, hasta que no se verifique que no se hizo el cobro.

Y es indispensable que el usuario confirme que el sitio incluya la posibilidad de devolución, ya que la existencia de esta política siempre es una señal de confianza.

Historia.

En los años 50, un popular partido de fútbol americano hacía que la ciudad de Filadelfia se llenara de personas de todas partes el viernes siguiente al Día de Acción de Gracias. Sus desmanes hicieron que la policía lo llamara "viernes negro".

Más tarde, los comerciantes aprovecharían la oportunidad para aumentar sus ventas de cara a las fiestas.

Envíos internacionales - Restricciones y límites.

Por año, cada persona puede ingresar en el país tres envíos expresos libres de impuestos de hasta 200 dólares en la factura y que pesen como máximo unos 20 kilogramos. Los libros están exentos.

Alerta - Cuidado dónde y cómo se compra.

Los expertos acosejan realizar las compras a sitios seguros como tiendas oficiales y no minoristas desconocidos. En caso de dudas, se puede consultar por sitios cifrados y seguros a través de Google.

Servicio courier - Para traer a Uruguay.

Muchas tiendas hacen envíos directos a Uruguay, sin embargo existen empresas que ofrecen servicio de courier y se encargan de los trámites de aduana cobrando un costo por peso del paquete.