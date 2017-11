Así es la nueva actualización de YouTube

Una nueva actualización de YouTube ya está disponible. Se trata de la versión 12.41.53 para Android que en líneas generales tiene muy pocas características nuevas, básicamente retoques menores en la interfaz y la habitual corrección de errores.



Sin embargo, el código de programación de esta nueva actualización es un baúl lleno de sorpresas. El medio especializado 9to5Google pudo analizar los códigos de la app y descubrió algunas novedades destacables, que se encuentran latentes para en algún momento entrar en funcionamiento.

Entre las mejoras de YouTube también se halla un cambio en el rediseño de la interfaz. Izquierda, interfaz antigua. Derecha, nuevo rediseño

El texto de programación es una base de datos donde se encuentra registrada toda la información de la aplicación, no solo la presente, también los adelantos sobre los que los desarrolladores trabajan. En esta ocasión, el citado medio pudo conocer tres características que irán llegando con el paso del tiempo.



Búsqueda por lugares

Esta nueva función en la que se encuentran trabajando Google y YouTube permitirá que las búsquedas en la plataforma de vídeo puedan ser filtradas por lugares.



Se trata de una importante novedad, sobre todo centrada en la búsqueda de emisiones en directo, para las que se podrán especificar localizaciones. Así, probablemente será posible realizar filtraciones por cercanía a nuestra ubicación.



‘Pinch-to-zoom’

Así mismo, la exploración en el código de programación de la nueva versión mostró una llamativa característica. Por fin llegará a YouTube el famoso gesto de pellizcar para ampliar, pudiendo hacer ‘pinch-to-zoom’ en el vídeo para pasar de pantalla reducida a completa y viceversa.



Esta opción seguramente será muy bien recibida por ser más cómoda que el actual botón ubicado en la esquina inferior derecha.



Nuevas opciones de pago y facturación

Por último, se hallaron nuevas opciones para los ajustes de facturación y pagos en la plataforma, que podrían insertarse en el menú principal de YouTube. Aunque, no queda muy claro para qué servirán.



Quizás estos cambios podrían deberse a la llegada internacional de YouTube Red o YouTube Music, anunciadas un tiempo atrás. Sin embargo, solo podrá corroborarse con el tiempo ya que aún no hay un pronunciamiento oficial de la compañía.