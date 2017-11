Asegura que es capaz de crear 10 mil kilos de carne con sólo una célula de vaca

En sólo dos años, una compañía liderada por el científico Nicholas Genovese y el médico Uma Valeti, ha logrado crear carne a partir de una única célula extraída de animales, específicamente vacas, pollos y patos.



Una iniciativa con la que buscan no sólo potenciar la industria de alimentos, sino también disminuir las consecuencias negativas de la cría de animales.



A diferencia de otros emprendimientos que buscan solucionar los problemas relacionados con la ganadería, Memphis Meat realmente ha logrado crear carne en un laboratorio con una pequeña ayuda del mundo animal.



De acuerdo a lo que detallan sus creadores, se trata de una célula que se extrae de los animales y que, a través de mecanismos científicos, logran multiplicar lo suficiente como para lograr el crecimiento de tejido muscular vivo que luego sea consumido por las personas como un trozo de carne tradicional.



A través de un mecanismo específico, permiten que las células se multipliquen hasta crear fibras que se van transformando en músculo capaz de contraerse y relajarse.



Según la compañía, con una única célula es posible crear hasta 10 mil kilos de carne de vacuno, una situación que no sólo reduciría los costos de la ganadería, sino que tendría un positivo impacto en la cantidad de animales que deberían sacrificar su vida para alimentar a la población humana, ya que esta técnica no requiere matar seres vivos en el proceso.



Por esto, la cantidad de animales que se utilicen podría disminuir de 1,5 mil millones de cabezas de ganado a sólo unas 10 mil alrededor de todo el mundo, disminuyendo también así la cantidad de gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera con estas prácticas, afectando al fenómeno de cambio climático.



Memphis Meat espera tener el producto disponible en el mercado en algún momento de 2021, sin embargo, aún existen dudas respecto a qué entes gubernamentales estarán a cargo de la regulación de este tipo de carne, ya que si bien es un producto animal, es producido dentro de un laboratorio.