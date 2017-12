Apple confirmó la compra de Shazam y habla de "interesantes planes" para el futuro

La empresa detrás del iPhone confirmó los rumores sobre la compra de Shazam, la popular aplicación para dispositivos móviles que permite la identificación de música a través de un pequeño clip capturado por los usuarios, un acuerdo que le permitiría a Apple integrar nuevas herramientas en sus servicios de música.



El acuerdo que se cerró en una cifra cercana a los 400 millones de dólares —monto que no ha sido comentado por las compañías— deberá ser revisado por las autoridades de regulación de negocios y luego de eso aprobado dentro de las próximas semanas. Según lo detallado por el portal especializado TechCruch, Snapchat y Spotify también habrían intentado adquirir la compañía, pero sin llegar a acuerdo por el monto de la negociación.



En la confirmación, la firma dirigida por Tim Cook comentó que "Apple Music y Shazam se ajustan naturalmente", agregando que "tenemos interesantes planes en mente y esperamos con ansias combinarnos con Shazam luego de la aprobación del reciente acuerdo".



En tanto, los ejecutivos de la firma de reconocimiento de música señalaron que "no podemos imaginar un mejor hogar para Shazam que nos permita continuar la innovación y la entrega de magia para nuestros usuarios".



Respecto a los "interesantes planes" entre las dos compañías, aún no se tienen mayores detalles, sin embargo, Apple Music hace un tiempo comenzó a crear alianzas con Shazam para integrar las búsquedas dentro de su base de datos, por lo que el enfoque podría estar puesto ahí.



Cabe destacar que una de las líneas principales de innovación de Apple siempre ha sido la música, desde la producción de su iPod, en las diversas versiones, hasta la integración en el actual iPhone y el desarrollo de sus audífonos inalámbricos AirPods.