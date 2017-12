Una app creada por dos uruguayos entre las mejores del año, según Google

El gigante informático difundió las listas de las mejores canciones, aplicaciones, juegos, entre otras que dividió en categorías, a través de su blog.

En la categoría de las "Mejores ayudantes del día a día" aparece Tizkka, una aplicación de moda que tiene una apariencia similar a Instagram y que se utiliza para saber que están llevando los trendsetters e influencers del momento.

Estas son las listas completas:

Mejor aplicación del año:



Socratic – Math Answers & Homework Help



Las más entretenidas:



PicsArt Animator: Gif & Video



InColor – Coloring Books



HOOKED – Chat Stories



Adobe Photoshop Sketch



Intimind, meditación mindfulness en Español



Las mejores apps sociales



Tandem: Find Language Exchange Partners Worldwide



Strava Running and Cycling GPS



Slack



LIKE – Magic Special Effect Video Editor



Cookpad

Las mejores ayudantes para el día a día



NOTEBOOK – Take Notes, Sync



UberEATS: Food Delivery



TiZKKA fashion and outfit ideas, shop the look



8fit – Workouts, Meal Planner & Personal Trainer



Step Counter – Pedometer Free & Calorie Counter



Las más innovadoras



Pinterest



Snapchat



Be My Eyes – Helping the blind



Google Earth



Coinbase – Buy Bitcoin & more. Secure Wallet



Los mejores tesoros escondidos



Cornershop



CastBox: Free Podcast Player, Radio & Audio Books



Payit: Paga y Cobra Fácil



Google Allo



Las mejores para niños



Space for Kids, Astronomy Game by Star Walk 2



Kids Learn Languages by Mondly



Miffy’s World



Pinkfong Shapes & Colors



Sago Mini Town



El mejor juego del año



CATS: Crash Arena Turbo Stars



Los Más Competitivos



Clash Royale



TRANSFORMERS: Forged to Fight



Golf Clash



Yu-Gi-Oh! Duel Links



Injustice 2



Los Más Sociales



Boggle With Friends: Word Game



Angry Birds Evolution



Minecraft



Pictionary™



Bit Heroes



Los Mejores Indie



Westy West



Star Vikings Forever



Iron Marines



Postknight



SPACEPLAN



Los Más Innovadores



Last Day on Earth: Survival



Build a Bridge!



Shadowmatic



After the End: Forsaken Destiny



Battlejack: Blackjack RPG



Los Más Tiernos y Casuales



Pokémon: Magikarp Jump



Bubble Witch 3 Saga



Homescapes



Chichens



Once Upon a Tower



Los Mejores para los Niños



Toca Life: Hospital



Strawberry Shortcake Hair



Little Fire Station



Dr. Panda Café Freemium



Moana Island Life



Los Más Populares



Super Mario Run



Fidget Spinner



Magic Tiles 3



N.O.V.A. Legacy