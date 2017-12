Aplicaciones para vivir el espíritu navideño

A Christmas Carol

Una aplicación que recrea la célebre obra literaria de Dickens, que permite disfrutar –tanto en Android como en iOS– del Cuento de Navidad en versión ilustrada. Incluye una biografía del autor e información adicional.

Desde escribir la carta a Santa hasta buscar recetas... la Navidad se puede manejar con el celular.



Letters to Santa

En los tiempos que corren, incluso Santa Claus se pasó al 'smartphone'. Por eso, tanto en iOS como en Android hay varias aplicaciones con nombres similares al mencionado (como Tu Carta a Santa o Cartas a Santa, etc.). Así, los más pequeños pueden escribir y enviar su carta a Papá Noel para pedirle sus regalos desde el móvil o la tableta familiar.



Red Stamps Cards

Aunque la vieja tradición de las postales navideñas a domicilio tenga un encanto especial, los más modernos quizá prefieran ahorrar tiempo y papel y felicitar mediante el socorrido WhatsApp a sus seres queridos. Por ello, tanto para iOS como para Android hay disponibles varias apps que permiten diseñar tarjetas personalizadas para felicitar a nuestros contactos. Una de ellas es Red Stamps Cards, válida para ambos dispositivos, permite crear tarjetas virtuales, también para otras fechas. Bajo el nombre ‘Tarjetas navideñas’ podemos encontrar varias exclusivamente de Navidad.



Fondos de pantalla navideños

Con aplicaciones como Fondos de Navidad Gratis (Android) y Christmas Live Wallpaper (iPhone), podemos personalizar nuestros dispositivos móviles de cara a la Navidad. Estas y otras aplicaciones similares permiten elegir entre temas y fondos navideños, muchas veces animados, para reflejar en la pantalla todo nuestro espíritu de estas fechas.



Algunas incluyen además la opción de añadir en la pantalla una cuenta regresiva hasta Navidad, para saber cuántos días faltan. Es el caso de Cuenta Regresiva para Navidad (Android), Cuenta Atrás a Navidad 3D (iOS), y otras de este estilo.



PNP 2017

Polo Norte Portátil es una completísima aplicación que, solo en su versión de 2017, ya cosecha un millón de descargas en la Play Store, y está disponible también para modelos Apple.



De nuevo, Papá Noel se pasa a las nuevas tecnologías para, con videos personalizados y llamadas, saludar a los más pequeños y darles el veredicto sobre si han sido buenos o malos. Todo, con posibilidad de grabar la reacción de los infantes.



Cut the Rope

Un divertido juego para Android e iOS es Cut the Rope, en el que los más pequeños (y a veces también los mayores) tendrán que ayudar a Om Nom, un divertido monstruito verde, a comerse todos los dulces (en este caso navideños).



Para ello, diversos niveles pondrán a prueba nuestra habilidad e ingenio, en un juego de lógica que, en Navidad, siempre es una apuesta divertida. Además, incluye una serie animada sobre las aventuras del protagonista y sus amigos, para relajarse entre partida y partida.



Elf Yourself

La gran triunfadora de todos los años es Elf Yourself. Usuarios de Android e iOS pueden disfrutar gratis de esta famosa aplicación, que permite transformar a toda la familia y amigos en elfos. Una vez ‘elfizados’, mediante las opciones de videos musicales, podremos desear la Navidad a nuestros contactos.



Recetas navideñas

¿Quién dice que lo moderno riñe con lo tradicional? Aplicaciones como 500+ Christmas Recipes (iOS) y Recetas Navideñas (Android) facilitan la labor de preparar los dulces y platos más típicos, así como algunas apuestas más novedosas, teniendo el recetario en el móvil.



Tonos navideños para el celular

Otra manera de compartir desde el móvil nuestro espíritu navideño: con música. Aplicaciones como Tonos de Navidad (iOS) y Tonos para Navidad (Android) nos ofrecen toda una selección de villancicos y sonidos navideños. De esta forma podemos enviarlos a nuestros contactos o personalizar nuestros tonos de notificaciones y llamadas.