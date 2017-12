Una aplicación permite ceder el asiento a las embarazadas en el metro de Tokio

Las mujeres embarazadas que sufren para poder viajar sentadas en el metro de Tokio, famoso por sus vagones atestados, podrían encontrar su salvación en una nueva aplicación que les permitirá conectarse con viajeros dispuestos a ceder el asiento.



La aplicación busca solucionar un problema muy frecuente en Japón: los viajeros viajan con la mirada fija en sus teléfonos y evitan el contacto con otros.



Este servicio, actualmente en fase de prueba, permite a las mujeres embarazadas enviar un mensaje cuando necesitan sentarse.



Entonces, la aplicación las conecta con los viajeros que se hayan registrado como voluntarios para ceder su asiento.



Si hay coincidencia, la mujer recibe una alerta que le muestra el asiento disponible.



El intercambio se realiza sin entregar información personal entre ambas partes.



La empresa de ediciones y de nuevas tecnologías Dai Nippon Printing está probando el servicio junto con el metro de Tokio, con el soporte del sistema de mensajería Line.



"Esto quizás es algo específico de Japón, pero alguna gente duda antes de hablar con alguien que pueda necesitar ayuda", dijo un portavoz a



"Mucha gente está mirando las pantallas de sus teléfonos y no se dan cuenta rápido que hay alguien a su lado que necesita" ayuda, dijo el funcionario, que prefirió no ser identificado.



Todavía no está decidido cuándo será lanzado el servicio, pero las empresas esperan poder expandir este sistema para la asistencia de los ancianos y las personas con discapacidad.