Un viaje sobrenatural para develar una misteriosa desaparición

ANALÍA FILOSI / FOTOS: NETFLIX

En el catálogo de Netflix faltaba una serie original de Alemania y el servicio de streaming decidió enmendar la ausencia. A principios de este año, los encargados del tema viajaron a ese país con la idea de encontrar la historia perfecta. La búsqueda estuvo algo condicionada: el éxito de series como Stranger things y The OA. O sea, la cosa iba por el lado de lo sobrenatural… pero sin descuidar los gustos más clásicos.

El resultado fue Dark (oscuro), una historia que combina el género policial, al contar la desaparición de dos jóvenes, con el género fantástico o sobrenatural, al hacer viajar a los protagonistas en el tiempo para encontrar la explicación a lo ocurrido en una pequeña ciudad alemana.

Baran bo Odar y Jantje Friese, responsables de la película Who I am: Ningún sistema es seguro, y los productores de la oscarizada La vida de los otros, se pusieron el proyecto al hombro para conseguir elaborar la primera serie de Netflix escrita, producida y filmada en Alemania, la cual desde ayer está disponible completa para el público.

En diez capítulos de una hora se cuenta lo ocurrido en Winden, ciudad en la que desaparecen dos jóvenes en un escenario de cosas extrañas y potencialmente paranormales que permitirá que salgan a relucir aspectos y relaciones oscuras de cuatro familias. Para poder dilucidar el misterio ocurrirá algo que hará que esas familias viajen de repente al año 1986.

"La pregunta no es dónde. La pregunta no es quién. La pregunta no es cómo, sino cuándo", anticipaba uno de los trailers que ayudaron a crear gran expectativa en cuanto a este estreno. La serie promete ser "como un puzzle en el que cada episodio va descubriendo nuevos secretos", hasta llegar a un punto en el que se conocerá que "las cuatro familias están conectadas de forma trágica por el destino", explicaba Friese en la presentación que se hizo de Dark semanas antes de su estreno. Quedaba claro también que el tiempo concebido como algo lineal no es algo que forme parte de la realidad en esta historia.

Presión.

Previo a su debut en pantalla, se manejó mucho el tema de las similitudes entre Dark y Stranger things, la historia ochentosa de Netflix que lleva dos exitosas temporadas combinando aventura, misterio y elementos sobrenaturales.

Los creadores de la serie alemana, si bien reconocen que puede haber puntos de contacto entre ambas, consideran que Dark es mucho más oscura y dramática, y que apunta a un público más adulto. Además, no hay tantas referencias al cine de los 80 y los 90 aunque haya un viaje en el tiempo a la década del 80. Pero, ni lerdos ni perezosos, reconocen que la comparación puede serles beneficiosa.

"Es realmente emocionante porque toda esa gente que vio Stranger things va a, por lo menos, pensar en ver Dark. Creo que es una gran oportunidad para nosotros. ¡Así que, por favor, sigan comparándolas!", decía con entusiasmo Friese. Mientras que Bo Odar, que dirigió los diez episodios, rescató las similitudes que se les pueden encontrar por el lado de un encare con mirada universal. "Creo que se está cambiando el juego porque ahora se está creando todo este interesante material global que todo el mundo quiere ver. Narcos, por ejemplo, que no es una serie americana pero que casi se siente de ese modo, la ve todo el mundo. La gente está realmente hambrienta de historias internacionales", destacó. "Trabajamos de forma local, pero con una visión global", agregó al respecto Quirin Berg, productor ejecutivo de la serie.

Bo Odar contó además que la iniciativa de presentar este proyecto surgió del propio equipo de Dark, cuando escuchó que Netflix estaba buscando ideas para desarrollar una nueva producción en Alemania. Al momento de exponer su idea, lo hicieron con la intención de "contar nuevas historias", sabiendo que "el público hoy busca otras cosas".

Por "otras cosas" se entiende esa mezcla de misterio con lo sobrenatural que tanto le rindió a Stranger things, y para las que encontraron condiciones propicias en las afueras de Berlín, "delante y detrás de cámaras", según lo reveló Justyna Müsch, productora ejecutiva de Dark. No obstante, confesó que las más de 150 jornadas de rodaje resultaron largas, frías y, por momentos, bastante duras. "Es como cuando corrés una maratón, aunque yo no he hecho ninguna", bromeaba el director, "el cuerpo se cansa pero después te sentís de forma maravillosa".

Seven y Twin Peaks fueron otras de las ficciones con las que se ha llegado a comparar a Dark, aplicando un poco más de presión a una historia que, al menos desde sus avances -uno en marzo y otro en octubre-, parece cumplir con muchas expectativas.

Caras nuevas.

Un aspecto importante que destacó Bo Odar fue la libertad que les dio Netflix a la hora de trabajar y crear. "Netflix es fenomenal, confían en nosotros plenamente y esa es la única forma de hacer series como Mad Men o Los Soprano", destacó el realizador ante la prensa.

Esa confianza incondicional fue utilizada por los responsables de Dark para armar el elenco. "No nos dieron cinco actores de renombre y nos pidieron que con el resto nos buscáramos la vida", dijo Bo Odar sobre el casting. Comenzaron por convocar veinte actores para evaluar y terminaron recibiendo cien, desde jóvenes hasta ancianos. Eso les dio la posibilidad de descubrir nuevos talentos, por lo que en esta ficción se darán a conocer muchas caras nuevas.

Estamos "deseando presentarlos porque hacen muy bien su trabajo", señaló el director sobre un elenco que incluye nombres como Anna König, Roland Wolf, Louis Hofmann, Oliver Masucci, Jördis Triebel, Sebastian Rudolph y Mark Waschke.

El misterio a develar abarca tres décadas, saltando de 2019 a 1986 y de ahí a 1953. En ese viaje, como se ha dicho, lo único importante es el cuándo. Solo eso interesará a la hora de despejar la oscuridad que domina una serie que se hizo esperar hasta el último mes del año.