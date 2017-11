En otra vereda: de actor a director

Mariela Viña, Mariana Castro y José Guzmán son actores egresados de Espacio Teatro y se acercaron a Alejandro Martínez Savio con una oferta que lo sorprendió. "Queremos hacer la obra Hasta que la muerte nos separe, nos contactamos con el autor, Remi de Vos, y conseguimos los derechos, la sala y el apoyo de la Asociación Española, solo nos falta el director", le dijeron.

No estaba en sus planes dirigir, le cayó de golpe y pensó que sería un lindo desafío. "Hace años que hago teatro para niños, adultos y Carnaval. Ya que este producto viene a mí por qué no animarme", pensó. Le sedujo el texto y el humor absurdo. Al principio estaba lleno de miedos, los días previos al estreno no sabía si funcionaría pero quedó contento con el resultado.

"Me gusta actuar pero dirigir te enriquece como actor". Y no descarta volver a repetir la experiencia. La obra va los viernes de noviembre en Espacio Teatro.